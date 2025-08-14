Iñigo Llopis eta Nahia Zudaire, Singapurreko izen propioen artean
Igeriketa Paralinpikoko Munduko Txapelketa irailaren 21etik 27ra bitartean egingo da
Iker Mendia
Osteguna, 14 abuztua 2025, 13:54
Singapurreko Igeriketa Paralinpikoko Munduko Txapelketa irailaren 21etik 27ra bitartean egingo da, eta 60 herrialde baino gehiagotatik etorritako 600 igerilari izango dira bertan. Horien artean 38 espainiar egongo dira, 2024ko Parisko Jokoetan domina lortu duten guztiak barne, baita Iñigo Llopis eta Nahia Zudaire ere.
Espainiako ordezkaritza 14 emakumek eta 24 gizonek osatuko dute, eta 23 teknikari, mediku eta fisioterapeuta izango dituzte lagun Asiako hirian. Desgaitasun Fisikoa duten Pertsonen Kirolen Espainiako Federazioak (Feddf) emango ditu igerilari gehien (23), eta, ondoren, Itsuentzako Kirolen Espainiako Federazioak (Fedc) eta Garun-paralisia eta Hartutako Kalte Zerebrala duten Pertsonen Kirolen Espainiako Federazioak (Fedpc).
2024tik Parisera egingo den nazioarteko lehiaketa nagusian Anastasiya Dmytriv eta Iñigo Llopis espainiar txapeldun paralinpikoak egongo dira, baita Marta Fernández, Núria Marquès eta Toni Ponce txapeldunordeak eta María Delgado, Enrique Alhambra, Teresa Perales, Miguel Luque, Sarai Gascón, José Antonio Marí, Óscar Salguero, José Ramón Cantero eta Emma Feliu brontzezko dominadunak ere. Zerrendan ere, Parisen bezala, da Nahia Zudaire.
Lehiaketa Singapurreko OCBC Uretako Zentroan egingo da, urritasunik ez duten kirolarientzako munduko txapelketetako waterpolo eta jauzi proben egoitzan. 7 jardunaldi izango ditu, saio bikoitzarekin: sailkapen-serieak goizeko 9etatik aurrera izango dira (goizaldeko 3ak Espainian) eta finalak 17.30etatik aurrera (11:30ak).
