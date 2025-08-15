Joseba Lezeta San Sebastián Viernes, 15 de agosto 2025, 07:01 Comenta Compartir

La Urrezko Kopa es una de las principales citas de la temporada estival de los aizkolaris. Ganar en la Plaza de la Trinidad en plena Semana Grande de San Sebastián da brillo al palmarés desde hace varias décadas. Lo sabe Iker Vicente, el número uno de la modalidad. «Es una plaza especial para nosotros», subrayaba el de Otsagabia, que desde niño ha acudido con sus padres a San Sebastián la tarde del 15 de agosto para disfrutar de una prueba que cuenta con la aceptación de los amantes de la disciplina y también de los turistas.

Hoy a partir de las 19.30 horas, Iker Vicente aspira a la quinta victoria en la Urrezko Kopa tras las conquistadas en 2019, 2020, 2023 y 2024. Rompería de esa manera el empate a cuatro con Donato Larretxea y Aitzol Atutxa y de paso igualaría a cinco con otro aizkolari legendario, Anjel Arrospide. Figura por delante de todos Floren Nazabal, con nueve.

Ganador de las dos últimas ediciones, el actual campeón de Euskadi se postula como gran favorito en una prueba que consiste en cortar catorce kanaerdikos. Compite con Mikel Larrañaga, Julen Alberdi 'Txikia IV', Hodei Ezpeleta 'Bihurri' y Joxean Etxeberria. Dos de ellos, el azpeitiarra Larrañaga y el azkoitiarra Txikia conocen las mieles del triunfo en este certamen. Y solo hay un cambio respecto a 2024: entra Etxeberria por Ibai Soroa.

Hablar de la Urrezko Kopa significa acordarse asimismo del récord que ostenta Donato Larretxea desde su victoria en 1995, hace exactamente treinta años. Cortó los catorce troncos de 54 pulgadas en 27 minutos y 17 segundos. Tres décadas después continúa vigente.

Ayuda a comprender el valor real de este tiempo el registro obtenido por Iker Vicente en su triunfo del año pasado: 29:30. Dos minutos y trece segundos más que el de Arantza, señal inequívoca del nivel que existía en la década de los noventa con rivales de la talla de Arrospide, Olasagasti, Peñagarikano e incluso ya un para entonces veterano Mindegia.

El Memorial Latasa del pasado sábado en Doneztebe es la última referencia para estos aizkolaris, con la salvedad de que esa competición se disputa por parejas. Iker Vicente, quien aterrizaba tras una gira por Estados Unidos, se impuso con Arkaitz Etxebeste de compañero, por delante de las duplas Julen Alberdi-Hodei Ezpeleta y Mikel Larrañaga-Eneko Otaño.

La Urrezko Kopa de mujeres, por otro lado, no se disputa hoy junto a la de los hombres, sino el día de Santo Tomas.

