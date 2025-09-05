El hipódromo esprinta hacia el final del verano

Sucede cada año. El final de la Semana Grande anuncia el final del verano de forma abrupta. El tiempo se acelera precipitadamente para iniciar un ... nuevo ciclo de vuelta a la rutina. La brillante luz del estío languidece también en el hipódromo de Zubieta, donde los latidos se vuelven nostálgicos en el noveno mes del calendario. Dos asaltos para despedir el 2025, el primero esta mañana (10.58 horas) con PMU como testigo.

Será el último baile para muchos de los grandes protagonistas del curso, que desde abril apenas han dejado pasar oportunidades para hacer caja en la temporada. 'Mini George', 'El Sokhna', 'Padme', 'Vega de Montserrat'... se han vuelto durante estos meses en viejos conocidos a los que saludar asiduamente en nuestro hipódromo. También para ellos llega la hora de bajar revoluciones.

Entre los que disputarán la carrera principal del día, también hay algún que otro clásico que ha gastado no pocas balas durante esta campaña, aunque alguna queda en la recámara. El premio Hipódromo de La Zarzuela servirá el gran sprint de la temporada, una cita sobre 1.200 metros en la que no defenderá título un 'El Sokhna' que no se encuentra como hace doce meses.

Con una larga lista de sprinters en su cuadra, Oscar Anaya ha elegido a 'Music History' para la conquista donostiarra. Rapidísima de salida, los 1400 metros de la preparatoria del Gobierno Vasco se le hicieron eternos, pero hizo figura ganadora hasta las tribunas. Con 200 metros menos, será difícil que alguno de sus rivales pueda seguirla. La alternativa más atractiva es la del portugués 'Mikey', que aunque no ha competido en Donostia, conoce el circuito al entrenar aquí cada mañana. Su reciente triunfo en la fibra normanda no está al alcance de un cualquiera, y aunque en el verde puede bajar algún punto, este verano también demostró.