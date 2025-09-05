Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Caballos

El hipódromo esprinta hacia el final del verano

La penúltima reunión del curso se disputa hoy con juego PMU, la prueba más rápida del calendario vasco y todas las carreras por debajo de la milla

Imanol Arruti

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

Sucede cada año. El final de la Semana Grande anuncia el final del verano de forma abrupta. El tiempo se acelera precipitadamente para iniciar un ... nuevo ciclo de vuelta a la rutina. La brillante luz del estío languidece también en el hipódromo de Zubieta, donde los latidos se vuelven nostálgicos en el noveno mes del calendario. Dos asaltos para despedir el 2025, el primero esta mañana (10.58 horas) con PMU como testigo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trifulca en un comercio de alimentación de Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 El Alarde de Hondarribia recurre el decreto que marca los horarios del día 8
  3. 3 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  4. 4 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  5. 5 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  6. 6

    Menores tutelados, acoso escolar, clubes de cannabis, ciberdelincuencia...Los apuntes de la Fiscalía vasca
  7. 7

    Siete detenidos tras una trifulca en un comercio de alimentación en Errenteria
  8. 8 Emotiva despedida de Becker ¡en euskera!
  9. 9 Elisa Beltrán, la errenteriarra asesinada por su marido en 1948 y arrojada al mar en el Paseo Nuevo
  10. 10

    El homeópata de Baiona condenado «dejará de ejercer la medicina» en su consulta de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El hipódromo esprinta hacia el final del verano

El hipódromo esprinta hacia el final del verano