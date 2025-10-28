La guipuzcoana Andrea Lasa, campeona de Euskadi

DV Martes, 28 de octubre 2025, 23:05 Comenta Compartir

Las parejas Aitana Solán-Andrea Lasa y Jaime Bergareche-Álvaro Jauregui se alzaron con el título vasco en el campeonato celebrado en las instalación del Padel Indoor Bidasoa en Irun, en una edición marcada por gran participación, el ambiente deportivo y la emoción, según apuntan sus organizadores, las federaciones Vasca y Guipuzcoana.

En categoría masculina, el protagonismo fue para los vizcaínos Jaime Bergareche & Álvaro Jauregui, que se impusieron con autoridad en la final por 6-4 y 6-2 a Lucas Mañero-Álex Jr. Garayo, proclamándose campeones absolutos del Euskadiko Padel Txapelketa 2025.

Esta victoria supone la primera txapela para Álvaro Jauregui y la undécima para Jaime Bergareche, referente histórico del pádel vasco. El cuadro masculino registró una participación récord con 114 parejas inscritas, 45 más que en 2024, confirmando el gran momento que vive el pádel federado en Euskadi.

Las finales de consolación también ofrecieron espectáculo: en 'previa', el triunfo fue para Iker Fernández de Barrena-Pablo Elgorriaga, que vencieron a Aitzol Zeberio-Ángel Sánchez (6-4 y 6-2). En 'preprevia', la victoria fue para Lain Blanco-Asier Arruabarrena frente a Yeray Cruz-Borja Fernández (6-1 y 6-1).

En el cuadro femenino, las jóvenes Aitana Solán y la guipuzcoana Andrea Lasa se proclamaron campeonas absolutas tras imponerse en una final muy igualada a la pareja formada por Cristina González-Amaia Arteta por 6-7 y 5-7. Solán y Lasa derrotaron a las defensoras del título. Hubo 21 parejas femeninas.

En la final de consolación del cuadro principal, Leia Arteagoitia-Olaia Olivas se impusieron a Irati Otaegui-Maider Mendizabal (7-6 y 6-3) mientras que en la final de consolación de previa, el triunfo fue para Ainhoa Garate-Karla Valle, que vencieron a Lorea Gómez-María Begoña Jiménez (7-5 y 6-3).

Las finales pusieron el colofón a un campeonato que se desarrolló en dos fines de semana y en tres fases: del 16 al 19 de octubre, la fase pre-previa (clasificaban 8 parejas) y la fase previa (parejas del ranking 13–20, casificaban cuatro al cuadro final); y del 23 al 26 de octubre, los cuartos de previa masculinos y la fase final con las 16 mejores parejas femeninas y masculinas, incluidas las doce primeras del ranking único.

La jornada final contó con una amplia representación institucional, con la asistencia de Arantzazu Rojo, en representación de la delegación de Deportes del Gobierno Vasco; Javier Ancín, presidente de la Federación de Pádel de Gipuzkoa; y Alfonso Ron, presidente de la Federación Vasca de Pádel, quienes participaron en la entrega de trofeos y reconocimientos.

El ambiente durante las finales fue de gala, con las gradas del Padel Indoor Bidasoa repletas, deportividad en cada partido y el apoyo constante del público, que acompañó a los finalistas durante ambos fines de semana.

Desde la Federación Vasca de Pádel se subrayó el alto nivel técnico, la creciente participación y la consolidación del pádel vasco como referente estatal, tanto en categorías absolutas como en formación.