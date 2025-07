«Mi gran sueño es participar en los Juegos Olímpicos»

El donostiarra Eki Lizaso comenzó a practicar la halterofilia en el verano de 2020 motivado por mejorar su rendimiento físico en el parkour. Apenas tres ... años después su evolución fue tan admirable que logró una plaza en la residencia Joaquín Blume de Madrid, centro de alto rendimiento. Con solo 18 años, Eki ya empezó a entrenarse con los mejores del país y a competir a nivel internacional. Sueña, con los pies en la tierra, con participar en unos Juegos Olímpicos.

– ¿Cómo y cuándo descubrió la halterofilia?

– En 2020. Antes hacía parkour y entré al gimnasio para mejorar. Solía hacer ejercicios clásicos pero poco a poco, investigando y gracias a las redes sociales, descubrí la halterofilia, que se ajusta a lo que buscaba: fuerza y explosividad, sin necesidad de ganar tanta masa muscular.

– ¿Dónde empezó a entrenar y dónde lo hace ahora?

– Comencé entrenando por mi cuenta durante la cuarentena en el garaje de casa con una barra de andamio. Luego entrené en gimnasios hasta que encontré el club Danok Danena, donde sigo vinculado. Actualmente entreno en el Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume en Madrid con otros deportistas de élite.

– ¿Con qué equipo compite?

– Compito con el Danok Danena, un club que históricamente ha sido muy relevante en España y, a pesar de ello, llevamos años entrenando en condiciones muy precarias. Estamos intentando conseguir un gimnasio más digno, algo fundamental para mantener el nivel actual y para atraer a gente nueva a que practique este deporte. Queremos hacer ruido, especialmente en Villabona y Zizurkil, para que nos escuchen y podamos seguir creciendo.

– ¿Recuerda su primera competición?

– Sí, fue a los cinco días de empezar a entrenar. Competí en el Campeonato de Gipuzkoa sub-15 en Zarautz. Ya conseguí la mínima para el Campeonato de España pero mi entrenador consideró que era pronto para dar ese paso.

– ¿Cómo vivió el ingreso en un centro de alto rendimiento a los 18 años?

– En mi caso, la verdad es que fue algo que desde que empecé a entrenar tenía claro que quería conseguir. Quería estar en la Blume y estudiar INEF, y ambos están cerca. Me enfoqué totalmente en conseguirlo, descarté otras opciones y trabajé al máximo. Cuando lo logré fue una alegría enorme para mí, pero también algo que sentía que tenía que pasar si quería seguir dando pasos adelante en este deporte.

– ¿Se siente más presión ahora en las competiciones?

– La presión siempre está pero ahora competimos menos veces al año. Eso hace que las pruebas importantes, sobre todo las internacionales, tengan más peso. Hay más responsabilidad, porque no solo compites por ti, también representas a tu federación, a tu país. Sin embargo, con la experiencia, los nervios se controlan mejor.

– ¿Cuál considera que es su mayor logro hasta ahora?

– Objetivamente, mi séptimo puesto en arrancada (151 kg) en el Mundial Junior de este año en Perú. Pero el que más satisfacción me dio fue el Mundial del año pasado en León, porque estuve más cerca de lo esperado en resultados y pude compartirlo con familia y amigos. También guardo un gran recuerdo del Campeonato de España sub-17 en Canarias, donde conseguí todos los récords nacionales en mi última opción en esa categoría.

– ¿Qué competición le haría especial ilusión ganar?

– Me haría mucha ilusión ganar un Campeonato de España absoluto, ya que hasta ahora he ganado solo en categorías por edad. También espero hacer un gran papel en el Campeonato de España de Zarautz de este año, cerca de casa, y mi principal objetivo ahora mismo es el Europeo Junior en noviembre, donde creo que puedo optar a medalla.

– ¿Y sus objetivos a largo plazo?

– Como todo deportista de élite, mi gran sueño es participar en los Juegos Olímpicos. Es muy difícil llegar, hay muchos factores externos, pero sigo trabajando para ello. A corto y medio plazo, me gustaría tener buenos resultados en internacionales absolutos, ya que hasta ahora solo he competido a nivel internacional como junior. Me ilusiona lograr buenas marcas.