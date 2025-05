'Gladiator' triunfa en las 52 SUPER SERIES

DV Miércoles, 28 de mayo 2025, 20:14 Comenta Compartir

La decimocuarta temporada de las 52 SUPER SERIES arrancó en Saint-Tropez condicionada por el viento. Once equipos de diez nacionalidades pudieron competir sólo dos de los cinco días de regatas y disputar cuatro de las diez pruebas programadas, suficiente para comprobar cómo la optimización de la clase y la preparación de las tripulaciones ha provocado una igualdad sin precedentes en la historia del circuito.

La de las 52 SUPER SERIES es una fórmula sobradamente consolidada. Creada en 2012 por un grupo de armadores de embarcaciones de clase TP52 afronta en 2025 su decimocuarta temporada con una imponente flota internacional atraída por un formato sencillo: un circuito de 50 pruebas puntuables y sin descartes, distribuidas a lo largo de cinco eventos de cinco días en cinco sedes de probado prestigio. Una vez más, las tripulaciones incluyen a campeones y medallistas olímpicos, tripulantes de America's Cup y regatistas oceánicos de todo el mundo, que este año competirán en Saint-Tropez (Francia), Baiona, Cascais (Portugal), Puerto Portals y Porto Cervo (Italia), por ese orden. Once equipos de diez nacionalidades acudieron del 29 de abril al 4 de mayo al histórico puerto de Saint-Tropez para disputar la primera prueba puntuable para las 52 SUPER SERIES 2025.

No hay rival pequeño

«Entre los once barcos, me gustaría que alguien me explicara cuáles son los débiles». Son palabras de Nacho Postigo, uno de los mayores expertos en el universo TP52. El santanderino vuelve a ejercer de navegante en el Provezza de Ergin Imre, uno de los que participaron en una intensa sesión de pretemporada en Valencia, donde quedó patente la igualdad entre la flota. En el arranque del circuito en Saint-Tropez se confirmó que esta temporada no hay rival pequeño: Cuatro equipos diferentes se impusieron en las cuatro pruebas disputadas, incluyendo el hongkonés Alpha+ (en su segunda temporada) y el italiano Alkedo (en su debut).

Cinco días, cuatro pruebas

La meteorología no colaboró en la segunda visita de las 52 SUPER SERIES a Francia, donde ya habían competido en 2023. Tras una buena jornada de entrenamiento oficial el 29 de abril, el viento dejó de soplar el 30. En el primer día de competición, el Comité de Regatas liderado por la alicantina María Torrijo lo intentó todo en el Golfo de Saint-Tropez pero no encontró nada, como reconocería al final de la jornada el legendario Terry Hutchinson, veterano de seis Copas América y táctico del defensor del título American Magic Quantum Racing: «Tenemos que reconocer el mérito de María por llevarnos y meternos en el lugar donde había mejor brisa. No faltó mucho».

El segundo día sí se pudo competir. Soplaron de 8 a 13 nudos. Tras dos llamadas generales que denotaron la tensión entre la flota y una dolorosa descalificación para Provezza en la salida definitiva, el Gladiator de Tony Langley estrenó su casillero con una sólida victoria, replicando su arranque de temporada en 2024. Este año, el armador británico ha decidido recuperar su puesto de timonel y dejar al as argentino Guillermo Parada la responsabilidad de la táctica. En la segunda, el triunfo correspondió al Alpha+ de Shawn y Tina Kang en el debut del neozelandés Nick Egnot-Johnson como timonel. Esas dos pruebas resolvían la primera provisional de la temporada, liderada por Gladiator (1+2), Alpha+ (5+1) y el empate entre Sled (4+3) y Paprec (3+4).

Las dos siguientes jornadas quedaron en blanco, una vez más por falta de la brisa mínima para competir en aguas francesas. La previsión era poco halagüeña, y aunque organización y participantes pusieron todo de su parte (incluyendo no pocas dosis de paciencia), los barcos regresaban ambos días a sus pantalanes sin puntuar.

El evento se resolvió en una jornada final en la que sí se podría ver a los TP52 hacer lo que saben. Flota y Comité salieron al agua con intención de dar tantas salidas como fuera posible para compensar la sequía de los días previos y antes de la hora límite de las 15.30 horas. Dos buenas pruebas compensarían en parte la frustración de un evento de programa reducido. La primera supuso el momento de gloria del Alkedo de Andrea Lacorte, que lograba el hito de ganar una manga en su debut en las 52 SUPER SERIES. «Súper contentos, hemos aprendido muchísimo del barco», explicaría el gallego Pablo Torrado, topo del barco italiano. «No teníamos claros nuestros targets de velocidad, y ahora sabemos que tenemos un barco rápido». En la prueba final, la victoria correspondió al campeón 2024, American Magic Quantum Racing, pero la emoción se viviría en un apasionante duelo entre Sled y Gladiator por el primer título de 2025. El equipo británico lograba superar al estadounidense en una popa magnífica que suponía regresar a casa como ganador de Saint-Tropez y líder provisional de las 52 SUPER SERIES 2025. Lo explicaría un emocionado Langley: «En el último tramo, Sled iba tres o cuatro puestos por delante y le dije a Guille (Parada): '¿te das cuenta de que estamos empatados a puntos con estos chicos para la regata? Tenemos que hacer algo. No vamos a ganar si les seguimos'. Y él dijo, 'sí, lo tengo claro'. Y funcionó».

Gladiator cerró su tarjeta con 12 puntos para imponerse por la mínima a Sled, alzarse con la 52 SUPER SERIES Saint-Tropez Sailing Week y convertirse en el primer líder de la provisional de la temporada. American Magic Quantum Racing finalizó tercero, con 18 puntos y a seis del primer líder de la temporada.

Rumbo al Atlántico

Resuelto el estreno de las 52 SUPER SERIES 2025 en el puerto mediterráneo de Saint-Tropez, la flota subió a un carguero de Peters & May rumbo al Atlántico, donde disputará sus dos próximas pruebas. El buque entraba por la ría de Vigo a mediados de mayo con nueve TP52 arbolados y perfectamente ordenados sobre su cubierta en una imagen espectacular. En aguas gallegas disputarán del lunes 2 al sábado 7 de junio la GALICIA 52 SUPER SERIES ROYAL CUP, con sede en el Monte Real Club de Yates de Baiona y campo de regatas frente a las islas Cíes, un escenario excepcional que la flota descubrió en 2022. En este segundo evento de la temporada competirán once barcos de diez nacionalidades: respecto a Saint-Tropez, se ausentarán Gladiator y el brasileño Crioula, pero se incorporarán el sudafricano Phoenix y el francés Teasing Machine.

Desde las Rías Baixas, las 52 SUPER SERIES se dirigirán a su sede fetiche, el puerto portugués de Cascais, para poner en juego del 1 al 6 de julio la corona mundial de TP52 en el Rolex TP52 World Championship.

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA 52 SUPER SERIES SAINT-TROPEZ SAILING WEEK

1.- GLADIATOR (GBR), Tony Langley, 1+2+6+3 = 12

2.- SLED (USA), Takashi Okura, 4+3+2+4 = 13

3.- AMERICAN MAGIC QUANTUM RACING (USA), Doug DeVos, 2+10+5+1 = 18

4.- ALPHA+ (HKG), Shawn y Tina Kang, 5+1+7+8,5 = 21,5

5.- PAPREC (FRA), Jean-Luc Pethuguenin, 3+4+8+8,5 = 23,5

6.- VAYU (THA), familia Whitcraft, 6+5+10+6 = 27

7.- ALKEDO VITAMINA (ITA), Andrea Lacorte, 9+11+1+5(+2) = 28

8.- CRIOULA (BRA), Eduardo y Renato Plass, 8+9+4+7 = 28

9.- PROVEZZA (TUR), Ergin Imre, 12(UFD)+7+9+2 = 30

10.- ALEGRE (GBR), Andy Soriano, 10+6+3+11 = 30

11.- PLATOON AVIATION (GER), Harm Müller-Spreer, 7+8+11+10 = 36