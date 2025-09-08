Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Francesena, campeón del mundo y del US Open 2025 DV

Aitor Francesena, el otro ganador del US Open

El surfista zarauztarra de 55 años ratifica su excelente 2025 proclamándose campeón en el Abierto de Estados Unidos adaptado, celebrado en las costas de Oceanside, California

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:59

Aitor Francesena no se cansa de subir a lo más alto del podio y de superar a sus rivales sobre las olas. Mientras Carlos Alcaraz ... rubricaba la gesta planetaria de conquistar el Abierto de Estados Unidos de tenis, el zarauztarra de 55 años se proclamó vendedor del US Open Adaptive Championship de surf o, lo que es lo mismo, alzó por sexta vez el título mundial tras ser el mejor en su categoría de invidentes-'visual impairment'. Este 2025 está siendo extraordinario para Francesena, que ya ganó en la prueba inaugural en Australia, fue segundo en Hawaii y ahora repite triunfo y éxito en Oceanside, en las costas de California.

