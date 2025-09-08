Aitor Francesena, el otro ganador del US Open

Aitor Francesena no se cansa de subir a lo más alto del podio y de superar a sus rivales sobre las olas. Mientras Carlos Alcaraz ... rubricaba la gesta planetaria de conquistar el Abierto de Estados Unidos de tenis, el zarauztarra de 55 años se proclamó vendedor del US Open Adaptive Championship de surf o, lo que es lo mismo, alzó por sexta vez el título mundial tras ser el mejor en su categoría de invidentes-'visual impairment'. Este 2025 está siendo extraordinario para Francesena, que ya ganó en la prueba inaugural en Australia, fue segundo en Hawaii y ahora repite triunfo y éxito en Oceanside, en las costas de California.

Francesena celebra su nuevo triunfo Basque Team

El surfista apodado 'el gallo' (es su segundo apellido) celebra haber sido por sexta vez campeón del mundo y logrado su tercer entorchado estadounidense. El guipuzcoano comenzó a competir el pasado viernes y se alzó con la victoria el domingo, peleando en el mar contra rivales como Kirk Watson, Steve Fox y Thomas da Silva. Se trataba de coger las mejores olas en dos tandas de 25 minutos, en las que se contabilizaban las dos mejores puntuaciones en ambas series.

Al igual que en las dos primeras pruebas de este circuito de la AASP (Association of Adaptive Surfing Profesionals), en Byron Bay (Australia) y Waikiki (Hawaii), Francesena fue superior a sus rivales, jerarquía demostrada en este caso en los 680 puntos acumulados para colocarse en la cima de la clasificación.

Aitor ya se proclamó campeón mundial por partida doble en 2023 en los circuitos privados. Ese año ganó el circuito del Adaptive Surfing Professionals World Championship y el de la AMP Surf (Asociación de Surfeadores Amputados), creadores de la Para Surf League y con el aval y los estándares de la Asociación Internacional de Surf (ISA). Además fue el vencedor del campeonato de Europa de Parasurfing, que regresó tras cinco años de parón.

Francesena continúa siendo un ejemplo de deportista y un modelo de superación. A los 14 años, perdió la visión del ojo derecho tras diagnosticarle un glaucoma. Pese a todo, fue un pionero en el deporte de las olas y fundó en 1988 en Zarautz la primera escuela de surf, en la que adiestró a futuros campeones como Aritz Aranburu, Mario Azurza o Axier Muniain. Unos meses después de perder asimismo la visión del ojo izquierdo en 2012, volvió a surfear. A sus 55 años sigue cosechando éxitos y conquistando campeonatos mundiales.