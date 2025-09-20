Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Familiares y amigos de María Pérez, en su casa durante la fiesta por su nuevo título. J. I. C.

La fiesta en la casa de María Pérez: «No somos conscientes»

La marchadora reúne a familiares y amigos con su madre Paqui como anfitriona, que pasa de las risas con la barbacoa a los nervios durante la carrera

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:14

Huele a carne de barbacoa en torno a la casa de María Pérez en el área metropolitana de Granada, donde la marchadora vuelve a reunir ... a familiares y amigos para que disfruten en la distancia de una nueva gesta en el Campeonato del Mundo. Su madre, Paqui, ejerce de anfitriona para lo que fue una fiesta de principio a fin y durante la que ella pasa de las risas al principio de la noche a los nervios por la carrera de 20 kilómetros pasada la medianoche para luego terminar brindando con cava con emoción para varias horas por la grandeza de su hija, no sin un chapuzón en la piscina que ella llama 'charquilla'. Allí estuvo también IDEAL, por invitación expresa de los íntimos de la protagonista.

