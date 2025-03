El famoso presentador que reconcilió a los vascos Juanito Oiarzabal y Edurne Pasaban

L. G. Miércoles, 26 de marzo 2025, 11:42 Comenta Compartir

Lo que comenzó como una gran amistad en las alturas terminó con una fractura irreparable en 2011. Juanito Oiarzabal y Edurne Pasaban, dos de los nombres más reconocidos del alpinismo español, vivieron una relación cercana que se quebró en una expedición en el Himalaya. Ahora, más de una década después, se conocen nuevos detalles de su reconciliación.

El desencuentro ocurrió cuando Pasaban lideraba una expedición al Everest y Oiarzabal otra al Lhotse. En el descenso, el equipo del montañero vitoriano se enfrentó a graves dificultades, lo que llevó a Edurne Pasaban y su grupo a intervenir en el rescate. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo, pero la reacción de Oiarzabal sorprendió a todos: «Edurne está justificando que no ha subido al Everest por ayudarnos a nosotros, ¡pero esta tía qué se cree!». Aquella declaración marcó el final de su amistad.

Siete años después, en el programa 'Viajando con Chester', presentado por Risto Mejide, se produjo el reencuentro. Edurne Pasaban, sin saberlo, se encontró con Oiarzabal en una emotiva entrevista donde ambos dejaron atrás sus diferencias. «Han pasado siete años y ha llegado el momento de reconciliarnos», dijo el montañero alavés, quien reconoció que sus palabras en el pasado no fueron las mejores.

Ahora, en una conversación con 'Relevo', Oiarzabal ha revelado que fue el aventurero Jesús Calleja quien promovió el reencuentro. «Un día me llama Jesús y me dice que me iba a llamar Risto para hacer un reencuentro con Edurne. Fui encantado. Fue una sorpresa para ella y se emocionó mucho», relata.

El alpinista destaca que, aunque su relación no es como antes, mantienen contacto ocasional. «Nos juntamos de vez en cuando. Aquello afortunadamente se olvidó y mejor para todos», concluye Oiarzabal, recordando con nostalgia los años en los que escalaron juntos algunos de los picos más desafiantes del mundo.