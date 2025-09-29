Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Shane Lowry celebra la victoria que le dio el triunfo a Europa en la Ryder Cup. Peter Casey / Reuters
Golf

Europa sufre pero triunfa en Nueva York y se lleva la Ryder Cup

Estados Unidos redujo la gran ventaja del Viejo Continente, que alza su título número catorce, el quinto en territorio enemigo

Carlos Nieto

Lunes, 29 de septiembre 2025

Europa volvió a ganar trece años después una Ryder Cup en Estados Unidos. De aquel milagro inolvidable de Medinah, con José María Olazabal de capitán, ... Sergio García de baluarte y el recuerdo de Severiano Ballesteros, fallecido en 2011, se ha pasado ahora a la camaradería de un equipo la mar de compenetrado bajo la batuta de Luke Donald, que dirigió a once de los doce jugadores que en 2023 levantaron el título en Roma, incluido Jon Rahm. Solo cambió un nombre, el del debutante Rasmus Hojgaard por su gemelo Nicolai, por lo que la base era la idéntica frente a un combinado americano que hizo la guerra por su cuenta y que pagó no solo el hecho de tener a cuatro 'rookies' en el vestuario sino la falta de liderazgo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  2. 2

    La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo
  3. 3

    Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  4. 4

    Cuando la herencia no descansa en paz
  5. 5 Álvaro Odriozola, al borde de las lágrimas: «He estado en el infierno»
  6. 6 Fallece un motorista al salirse de la vía y chocar con un árbol en Berroeta
  7. 7

    Cerca de 300 niños ingresan al año en la UCI pediátrica del Hospital Donostia
  8. 8

    Blanca Suárez: «No guardo secretos, pero hay una parte de mí que pocos conocen»
  9. 9

    «Una empresa me contactó, lo conversé con mi esposa y decidimos venir»
  10. 10

    Donostia galopa hacia la carrera electoral de 2027 con todo abierto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Europa sufre pero triunfa en Nueva York y se lleva la Ryder Cup

Europa sufre pero triunfa en Nueva York y se lleva la Ryder Cup