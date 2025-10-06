Josu Ruiz hace un balance positivo de su primer curso como gerente de Hipodromoa y trabaja ya para lograr las ansiadas mejoras de cara el ... próximo año.

– ¿Qué sabor de boca le ha dejado esta temporada?

– La valoración es muy positiva. La afición ha respondido muy bien, con un incremento muy importante de afluencia. El espectáculo deportivo también ha tenido buen nivel, así que tenemos que estar contentos.

– Asumiendo la gerencia en enero no había margen a demasiados cambios, ¿qué ha intentando plasmar en este tiempo?

– Ya estaba dentro de la empresa anteriormente y era consciente de las cosas que necesitaban una evolución. Parto con el objetivo de realizar mejoras en las instalaciones, sobre todo pensando en el público familiar. Además de a los fieles de siempre, queremos ofrecer a las familias que vienen una experiencia mejor. La ciudad tiene muy pocos eventos con una tradición centenaria como la nuestra.

– ¿El año que viene se verán más cosas?

– Sí. Ya han comenzado las obras de ampliación del parking, por ejemplo.

– Para las reformas hace falta que el Ayuntamiento de luz verde a las obras. ¿La tienen?

– Estamos en ello. Lo más urgente es remodelar los vestuarios y las tribunas. Ya existe una partida de dinero para realizar mejoras y la intención de las dos partes es llegar a acuerdos. Tengo buena relación con el Ayuntamiento y confío en que encontraremos el camino para tener una instalación mejor.

– Una de las novedades de este año ha sido la President Cup. ¿Se repetirá?

– Hay que esperar a que hagan balance del curso, pues aún no han celebrado todas la etapas, pero tiene pinta de que seguirán apostando por nosotros. Nos encantaría, porque nos dan una gran difusión internacional.

– ¿Cómo va a ser el calendario 2026?

– Lo estamos trabajando sobre todo con el hipódromo de La Zarzuela. A día de hoy tenemos 19 reuniones LAE y la intención es mantenerlas, pero también hay que ver el calendario PMU. Siendo el 15 de agosto sábado, el domingo no habrá carreras, pero tal vez pongamos otra jornada entre semana para que haya tres en Semana Grande. Lo que no puede repetirse es que el programa de Madrid se solape con el de San Sebastián. Nosotros en primavera les cedemos el protagonismo, pero en verano nosotros debemos llevar la voz cantante. Si se quiere que las carreras sean sostenibles, hay que aplicar el sentido común.

– Ernesto Gasco, además de presidente del Hipódromo de La Zarzuela, será a su vez presidente de la Asociación de Hipódromos. ¿Cómo afecta a Donostia?

– Madrid siempre ha tenido la voz cantante en la asamblea porque tienen el mayor volumen de premios. Que Gasco asuma esa presidencia no debería cambiar el tablero. Todos tenemos que estar cómodos y tener una buena relación. En la junta, además, La Zarzuela no tiene mayoría, por lo que estamos obligados a encontrar acuerdos para que el sector funcione.

– Los profesionales se quejan de que los premios son más bajos que hace diez años. Se bajaron en el Covid y no se ha vuelto a los registros previos.

– Este año hemos dado premios al quinto y hemos subido las dotaciones del Gran Premio de Yeguas y Gran Premio de San Sebastián. Además se han subido a 5.500 euros las primeras partes de hándicap. Se ha hecho un esfuerzo. Seguro que se puede hacer más, pero no creo que ahí esté el problema de nuestro turf.

– Uno de los aspectos positivos de este curso ha sido la afluencia de público. ¿Trabajan más estrategias para seguir llegando a la gente?

– El equipo de marketing está tocando muchas teclas. Creo que se está realizando una gran labor en redes y se va a reforzar más, además de todo lo que ya se hace con los medios de comunicación.

– ¿Cómo le gustaría que fuera la temporada 2026?

– Igualando o superando la afluencia de público de este año. Me gustaría tener un hipódromo mejor y pediría que nos acompañe la meteorología, que el calor nos ha castigado en las dos últimas Semana Grandes. Avanzaremos en todo lo que estamos trabajando.