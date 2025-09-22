Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Errebote eguna, irailaren 27an eta 28an Zubietan

«Omenaldi» eta kirola ezagutarazteko jardunaldi bezala planteatu dute antolatzaileek

Iker Mendia

Astelehena, 22 iraila 2025, 12:22

Errebote jokoaz gozarazteko ez ezik, kirola bera hobeto ezagutzeko aukera eskaintzeko irailaren 27an eta 28an Errebotearen Eguna egingo da Zubietan. Hala, larunbatean 16:30ean gazteen joko garbi partida izango da eta bukatutakoan, xextoak probatzeko eta jolasteko aukera irekia eskainiko da. Segidan, 18:00etan, Dani Carballok diseinatutako pilotari buruzko kartekin karta-jokoen saioa izango da, 19:00etan afari-merienda Ane eta Alazne trikitilariekin eta gaua borobiltzeko 21:00etan 'Errebotea: Plaza-joko baten muina' bideoa proiektatuko da. Igandean, 9:00etan 'Enrike Abril' txapelketako bi partida lehiatuko dira. Aurkezpen ekitaldian izan dira antolatzaileak, 650 Usurbil Bizi, Zubieta Pilota Elkartea, Donostiako eta Usurbilgo udalak eta Zubietako Herri Batzarra

Errebote Eguna «omenaldi bat» izango da, Mikel Bengoetxea Zubieta pilota elkarteko kidearen esanetan. Kirolak Zubietan izan duen bilakaera gogoratu du: «Sustrai sakonak dituen kirola dugu, 1936ko gerrak eten bazuen ere». Esker hitzak izan ditu, zentzu horretan, 1950eko hamarkadan, Aizpurua baserrian saski zahar batzuk aurkitu zituztenei: «Ez zituzten objektu ahaztu gisa ikusi, berreskuratu beharreko zerbaiten sinbolo gisa baizik. Haien jakin-minari eta ahaleginari esker, errebotea berriz jaio zen gure komunitatean».

Azaldu duenez, Joko Garbi elkarteak mantendu zuen errebotea bizirik urte luzez, Zubieta Pilota elkarteak lekukoa hartu zion arte, eta ondare immaterial gisa aitortua izan dadin defendatu du: «Errebotea Zubietaren parte da: gure kaleetan dago, gure jaiegunetan, gure oroimen kolektiboan. Bizitza ulertzeko modu bat da, ahalegina, komunitatea. Guk babesten ez badugu, nork babestuko du?».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  4. 4 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  5. 5 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  6. 6

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  7. 7 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  8. 8 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  9. 9 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  10. 10

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Errebote eguna, irailaren 27an eta 28an Zubietan

Errebote eguna, irailaren 27an eta 28an Zubietan