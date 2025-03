Kirsty Coventry, primera mujer en la historia presidenta del COI

Amador Gómez Madrid Jueves, 20 de marzo 2025, 16:32 | Actualizado 16:56h. Comenta Compartir

La exnadadora zimbabuense Kirsty Coventry se convirtió este jueves en la primera mujer en la historia presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI). Ministra de Deportes de su país y bicampeona olímpica, en los Juegos de Atenas 2004 y Pekín 2008, Coventry sorprendió al ganar las elecciones a la presidencia en primera ronda, por mayoría absoluta, frente a Juan Antonio Samaranch y Sebastian Coe. Coventry, de 41 años, estaba avalada por el actual presidente del COI, el alemán Thomas Bach.

En los 131 años de historia del movimiento olímpico ninguna mujer había sido máxima dirigente del COI. Este jueves, en Costa Navarino (Grecia), en su 144ª Sesión, el COI dio su respaldo a la considerada delfín de Bach, con Coventry como representante del continuismo pero también del cambio en favor de las mujeres, para ocupar el cargo de mayor poder en el deporte mundial. Coventry sucederá a Bach el próximo 24 de junio.

Coventry obtuvo en la primera ronda 49 votos de 97 miembros del COI. Precisamente, los votos que necesitaba para ser elegida sin necesidad de una segunda votación, mientras que Samaranch obtuvo 20 y Coe tan solo ocho. Los votos que en principio iban destinados al actual presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) fueron para Coventry, para arrasar en unas elecciones históricas.

«Es un resultado contundente. Yo me he puesto a su disposición para poder ayudar en lo que sea. Me ha sorprendido, pero ha sacado adelante las elecciones con muchísima diferencia y tiene un apoyo muy potente. Yo siempre defendía la idea de la experiencia, pero Kirsty es una mujer joven con mucha capacidad y energía. El proyecto de Kirsty es un grandísimo proyecto de futuro», destacó tras su derrota Samaranch, que continuará siendo vicepresidente del COI.

Coventry será la décima presidenta del COI, durante los próximos ocho años, ampliable a cuatro más. Entre sus retos, aparte de la estabilidad financiera, estarán la batalla con Donald Trump con Los Ángeles como sede de los Juegos de 2028, la futura readmisión de Rusia y la decisión definitiva sobre deportistas transgénero, cuando todos los candidatos, basándose en los estudios científicos, abogaban por no dar vía libre para perjudicar a las mujeres en las competiciones. A su favor jugaba también el hecho de ser africana, y estar respaldada por Bach para continuar con el legado del dirigente alemán.