Duro castigo para el Ampo Ordizia

El Ampo Ordizia ha perdido por 32-19 ante el recién ascendido Liceo Francés en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la División ... de Honor. El conjunto guipuzcoano, dirigido por Suso Romero ha encajado así su primera derrota desde la llegada del nuevo técnico tras la salida de Federico Gallo.

El partido ha comenzado cuesta arriba para el Ordizia, superado en los primeros compases por la intensidad y eficacia del conjunto madrileño, que ha logrado situarse con un claro 18-0 en el marcador. Antes del descanso, los guipuzcoanos han reaccionado con un ensayo que ha reducido la desventaja hasta el 18-7.

En la segunda mitad, los de Romero han tratado de remontar, pero el Liceo Francés ha sabido mantener el control del juego y aprovechar sus oportunidades para ampliar su ventaja y dejar el resultado final en 32-19.

Pese a la derrota, el Ordizia ha mostrado capacidad de respuesta y siempre ha intentado la remontada.