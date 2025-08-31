El deporte guipuzcoano se encuentra hoy en el hipódromo

Imanol Arruti Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El hipódromo de Donostia despide esta tarde (17.30 horas) su mes más importante con una nueva reunión de carreras. El final de agosto permite ... atisbar en el horizonte, dentro de apenas siete días, la clausura del mitin donostiarra, por lo que la meteorología no debería ser suficiente motivo para dejar pasar una de las últimas oportunidades del año para disfrutar del turf en Zubieta. Será además una jornada con protagonismo para el deporte guipuzcoano. La Federación Guipuzcoana de Pelota, que celebra su carrera esta tarde, ya ha confirmado la presencia de algunos de sus pelotaris, y tampoco faltarán las chicas de Arraun Lagunak, flamantes campeonas de la Euskotren Liga, que como el año pasado darán color a la jornada. El calendario también permitirá seguro ver a algún jugador txuri- urdin en la grada, ya que algunos son fijos cada vez que la agenda se lo permite.

En el verde el protagonismo será para las yeguas milleras, que tendrán su cita más relevante de la temporada. La ganadora del Gobierno Vasco, 'See the Dream', está centrada en objetivos más ambiciosos, por lo que intentarán aprovechar su ausencia varias yeguas de buen valor. Entre ellas destaca 'Spirituale', que no gana desde que se coronó en la Poule hace más de un año, pero que no debería perdonar esta ocasión. Medirá su nivel una 'Amparito' que viene en pleno ascenso. Se anuncia la llegada de un frente para el día de hoy, por lo que la lluvia debería de ser otra de las invitadas de la jornada. La pista blanda podría cambiar el guion, aunque la mayoría de los favoritos han demostrado aptitud al barro. En la carrera de cierre 'Sanber' intentará el más difícil todavía; tras cuatro triunfos y una subida de 17 kilos en la escala de valores, saldrá en busca de su quinto éxito del verano, un hito que ningún caballo ha conseguido en la historia reciente.

