El deporte guipuzcoano se encuentra hoy en el hipódromo

La última jornada del mes de agosto sirve para presenciar, en la tercera carrera, una interesante cita para yeguas milleras

Imanol Arruti

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

El hipódromo de Donostia despide esta tarde (17.30 horas) su mes más importante con una nueva reunión de carreras. El final de agosto permite ... atisbar en el horizonte, dentro de apenas siete días, la clausura del mitin donostiarra, por lo que la meteorología no debería ser suficiente motivo para dejar pasar una de las últimas oportunidades del año para disfrutar del turf en Zubieta. Será además una jornada con protagonismo para el deporte guipuzcoano. La Federación Guipuzcoana de Pelota, que celebra su carrera esta tarde, ya ha confirmado la presencia de algunos de sus pelotaris, y tampoco faltarán las chicas de Arraun Lagunak, flamantes campeonas de la Euskotren Liga, que como el año pasado darán color a la jornada. El calendario también permitirá seguro ver a algún jugador txuri- urdin en la grada, ya que algunos son fijos cada vez que la agenda se lo permite.

