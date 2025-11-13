Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La nadadora de Urretxu Nahia Garrido, en una imagen de archivo. DV
Natación

Seis clubes guipuzcoanos en el Campeonato de España de piscina corta

Ana Vega

Ana Vega

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:18

Desde hoy y hasta el domingo se celebra en Barcelona el Campeonato de España absoluto de invierno en piscina de 25 metros con la presencia de seis equipos guipuzcoanos. Será una cita marcada por la ausencia de deportistas que o bien han abandonado la competición o han cambiado de equipo optando por opciones de fuera del territorio. Es el caso de Amaia Cendoya que ha decidido dejar la natación de alto rendimiento o el de los hermanos Unai, Mattin y Malen Zubeldia así como el del hernaniarra Enaitz Goñi, que este año competirán con el Getxo Igeriketa Bolue. Así las cosas, será una vez más la urretxuarra Nahia Garrido (Tolosaldea), recordwoman de Euskadi en las pruebas de 100 y 200 espalda, la que tenga mayores opciones de medalla.

La expedición guipuzcoana está compuesta por una mezcla de deportistas muy experimentados como Maider Redin o Asier Iguiñiz con nadadores muy jóvenes con marcas mínimas para estar en el campeonato absoluto. Compite por el Bergara la nadadora Ane Alberdi; por el Bidasoa XXI estarán Udane Ayestaran, Oier Eizaguirre, Hodei Escamendi, Adriana García, Asier y Maite Iguiñiz e Ibai Lasa; los hermanos Iker y Paula Calvo representarán a Eibar Igerixan; la incombustible Maider Redin, de Easwim, volverá a intentar meterse en las finales de espalda y mariposa; Laia Elortza y Uxue Etxeberria compiten con Izarraitz y Uhaitz Aranbarri, Igor Arrigain, Ilargi Sarria y Nahia Garrido serán los componentes de Tolosaldea.

