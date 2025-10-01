Chourraut, Etxaniz y Goñi avanzan a la semifinal del Mundial

Leire Goñi ha conseguido el pase a la semifinal del Mundial.

Iñigo Aristizabal San Sebastián Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:50

Los tres guipuzcoanos que han participado este miércoles en la clasificatoria de K-1 en el Mundial de Australia, todos ellos del Atlético San Sebastián, han pasado a la semifinal, que se disputará el viernes.

Pau Etxaniz ha sido decimonoveno, a 2''83 del mejor tiempo y con casi dos segundos de margen sobre la eliminación. Ha hecho una bajada limpia, sin toques, como 24 de los 30 clasificados.

En féminas, la mejor ha sido Leire Goñi, en el puesto 20 y a 6'70'' del tiempo de referencia, también sin toques.

En cambio Maialen Chourraut sí ha tenido una penalización de dos segundos por tocar la puerta dos, lo que la ha relegado a la 28ª posición, a 9''47, librando la eliminación por 60 centésimas.

En la modalidad de patrullas, Chourraut y Goñi, junto con Laia Sorribes, han ocupado la cuarta posición, a casi dos segundos del podio. Etxaniz, formando equipo con Miquel Travé y David Llorente, ha sido décimo, a seis segundos del podio.

El jueves competirán Miren Lazkano (Atlético San Sebastián) y Oier Díaz (Santiagotarrak-ZAISA) en la semifinal de C-1.