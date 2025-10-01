Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Leire Goñi ha conseguido el pase a la semifinal del Mundial. Marc Etxaniz
Aguas bravas

Chourraut, Etxaniz y Goñi avanzan a la semifinal del Mundial

Se suman a Lazkano y Díaz, que competirán el jueves

Iñigo Aristizabal

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:50

Los tres guipuzcoanos que han participado este miércoles en la clasificatoria de K-1 en el Mundial de Australia, todos ellos del Atlético San Sebastián, han pasado a la semifinal, que se disputará el viernes.

Pau Etxaniz ha sido decimonoveno, a 2''83 del mejor tiempo y con casi dos segundos de margen sobre la eliminación. Ha hecho una bajada limpia, sin toques, como 24 de los 30 clasificados.

En féminas, la mejor ha sido Leire Goñi, en el puesto 20 y a 6'70'' del tiempo de referencia, también sin toques.

En cambio Maialen Chourraut sí ha tenido una penalización de dos segundos por tocar la puerta dos, lo que la ha relegado a la 28ª posición, a 9''47, librando la eliminación por 60 centésimas.

En la modalidad de patrullas, Chourraut y Goñi, junto con Laia Sorribes, han ocupado la cuarta posición, a casi dos segundos del podio. Etxaniz, formando equipo con Miquel Travé y David Llorente, ha sido décimo, a seis segundos del podio.

El jueves competirán Miren Lazkano (Atlético San Sebastián) y Oier Díaz (Santiagotarrak-ZAISA) en la semifinal de C-1.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  3. 3

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  4. 4

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  7. 7

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  8. 8

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  9. 9

    Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres
  10. 10

    Detienen a un bilbaíno por 8 delitos de estafa y acude a declarar en un coche que nunca pagó

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Chourraut, Etxaniz y Goñi avanzan a la semifinal del Mundial

Chourraut, Etxaniz y Goñi avanzan a la semifinal del Mundial