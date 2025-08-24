Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Las diez noticias clave de la jornada
Los remeros de la 'Telmo Deun' celebran el triunfo mientras Asier Iparragirre ondea la Ikurriña Villa de Bilbao. MAIKA SALGUERO
Liga ARC-1

Campanada de Zumaia en el Villa de Bilbao

Rufo Urtizberea, técnico de la Telmo Deun, cree que la clave fue «salir sin referencias y a disfrutar» y confiesa que estos días han entrenado en la ría

Miguel González

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Zumaia dio la gran sorpresa en la Ikurriña Villa de Bilbao al imponerse a los grandes dominadores de la temporada, Santurtzi y Arkote, con ... total autoridad en la contrarreloj disputada en la ría. La casualidad ha querido que la 'Telmo Deun' conquistase el triunfo en el mismo escenario y competición en la que un 20 de agosto de 1981 lograse la primera bandera de su historia. 44 años más tarde los de Rufo Urtizberea exhibieron su mejor versión para demostrar todo el potencial que llevan dentro y que en muchas regatas no han podido explotar.

