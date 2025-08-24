Campanada de Zumaia en el Villa de Bilbao

Zumaia dio la gran sorpresa en la Ikurriña Villa de Bilbao al imponerse a los grandes dominadores de la temporada, Santurtzi y Arkote, con ... total autoridad en la contrarreloj disputada en la ría. La casualidad ha querido que la 'Telmo Deun' conquistase el triunfo en el mismo escenario y competición en la que un 20 de agosto de 1981 lograse la primera bandera de su historia. 44 años más tarde los de Rufo Urtizberea exhibieron su mejor versión para demostrar todo el potencial que llevan dentro y que en muchas regatas no han podido explotar.

La regata se disputó en dos tandas; las seis más rezagadas en la general abrieron el fuego y las seis primeras remaron después. Deusto con 20:57.16 marcó el mejor tiempo del primer grupo apenas unas centésimas por delante de Hondarribia B, que dejó cuatro botes por detrás y toma una distancia casi definitiva respecto a Castreña y Camargo a falta de la última regata de hoy en Castro.

Zumaia fue la primera en salir en la segunda tanda, ya que era sexta en la general, y fue pulverizando los registros de la primera tanda en cada ciaboga. La sorpresa llegó cuando los favoritos entraron en acción y no solo no pudieron mejorar sus tiempos, sino que quedaban lejos de ellos. Santurtzi, que fue segunda, navegaba a cuatro segundos en la primera maniobra, a siete en la segunda y a nueve en la tercera, cruzando la meta a once. Una barbaridad teniendo en cuenta que ha sido la gran dominadora de la ARC-1. Zarautz, cuarta a 26 centésimas de Arkote, también completó una notable contrarreloj que le sirve para asegurar la tercera plaza en la general.

Once canteranos en el bote

La felicidad en la tripulación zumaiarra, que tuvo un recibimiento a la vuelta como merecía la ocasión en la Cofradía, era completa. El entrenador, Rufo Urtizberea, era un hombre especialmente feliz «porque los chavales se merecían un día así. Hemos remado con once canteranos, tenemos un grupo muy joven y para muchos ha sido su primera bandera. Ver sus caras no tiene precio».

En su opinión, la clave fue «salir sin referencias y a disfrutar. Esta semana no hemos salido al mar, hemos hecho todos los entrenamientos en la ría y veía que el bote andaba. Antes de la regata hemos marcado un ritmo de paladas a los 'ankekos' y desde el principio las sensaciones eran buenas. Íbamos muy rápido, aunque en ese momento no piensas en ganar. Luego, cuando hemos visto que Santurtzi no podía con nuestros tiempos, sí que nos hemos hecho ilusiones».

Ésta es la primera bandera del nuevo proyecto que ha arrancado este año con la directiva presidida por Iñaki Aristi, que ayer estuvo en las tostas. Para Urtizberea este triunfo también es especial. «Es un club familiar en el que se trabaja a gusto. No hemos tenido un año fácil porque en mar no hemos andado tan bien, pero en Astillero ya fuimos segundos y en Camargo, terceros, por lo que la cuadrilla tiene potencial».

La tripulación ganadora estuvo formada por Iñaki Aristi, Beñat Santos, Sergio Calavia, Manex Unanue, Unax Aizpuru y Mikel Ezama en la banda de estribor; Xabier Altzibar, Imanol Etxaniz, Aritz Alberdi, Ibon Goenaga, Urko Unanue y Eneko Unanue en babor con Eñaut Larrañaga de proel y Asier Iparragirre de patrón.