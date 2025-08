Calbano no suelta el acelerador

Ni en sus mejores sueños esperaba el misil Andoni Calbano, el atleta del bigote, del collar, del pendiente, del cabello agitado, de la espontaneidad..., ... ganar los 200 metros del Campeonato de España absoluto como lo hizo ayer en Tarragona. El bergararra completó un fin de semana para el recuerdo, con un 200 final para la historia. 20.41. Récord de Euskadi (20.74 era, de Ander Garaiar, antes de esta cita) y tercer mejor español de siempre tras Bruno Hortelano (20.04) y Pol Retamal (20.18).

Confiaba mucho en él su entrenador, Oskar Ezker, un viejo velocista que ha forjado a Calbano, un duro esprínter que este año se ha estrenado como internacional absoluto y que ya es un hombre a tener muy en cuenta. Solo a una centésima de la mínima de competitividad para estar en el Mundial de Tokio se quedó ayer el atleta de la Real Sociedad, que ya en las eliminatorias (20.57) y en las semis (20.58) había demostrado que estaba mejor que nunca. En la final, llegó líder al final de la curva y aguantó a Jaime Sancho (20.52), el gran favorito. «No me lo creo. No me lo esperaba. Sabía que estaba muy bien. Llegaba con la tercera mejor marca, lejos de los dos primeros... Estoy flipando todavía», decía tras una carrera en la que el viento (+2,0 m/s) acompañó. «Es una potra de flipar».

Poco más de una hora después, el 4x100 de la Real, con el propio Calbano, Oihan Trecet, Nacho Sáez y Xabier Picabea se hizo con la plata (40.01, a solo una décima del Playas de Castellón). El 4x400 masculino de la Real acabó quinto, el 4x100 femenino del Atlético finalizó séptimo y el 4x400 femenino del Atlético, quinto.

Plata de Eneko Larrea

El que también se marchó de Tarragona más que contento fue Eneko Larrea. Se colgó la plata en el concurso de salto de altura mejorando su marca personal y fijándola ahora en 2,15 metros, lo mismo con lo que Álvaro Infante conquistó el oro. Cuatro atletas superaron el listón en 2,15. Y al bueno de Larrea, con un nulo en esa altura, se le escapó el título porque Infante fue capaz de superarla a la primera. Eso sí, el concurso del espigado saltador de la Real fue mejor que el de sus otros dos competidores, lo que le valió la medalla de plata en esta prueba. Y ya van unos cuantos años.

Un año después de su oro en París, el triplista Jordan Díaz regresaba ayer en Tarragona a la competición. Un único salto le bastó para ganar (17,16 metros, a un metro de su récord de España) en un concurso en el que el arrasatearra Eneko Carrascal acabó cuarto (16,16). En el peso, Aimar Alustiza fue octavo con 16,08 metros.

Attaoui y Llopis, imperiales

De principio a fin dominó Mohamed Attaoui los 800 metros. El cántabro, que pegó un gran cambio, ofreció una exhibición (1:46.22) y venció a Mariano García. La jovencísima Rocío Arroyo tiró para ganar su primer oro de 800 (2:01.01) a Daniela García y Lorea Ibarzabal.

En las vallas, voló en una final ventosa (+2,3 m/s) en la que no estuvo Asier Martínez Quique Llopis (12.98). Es el primer español que baja de trece segundos; lástima el excesivo viento.. Jaël Bestué ganó el 200 con 22.46, récord de los campeonatos. En el 'milqui', triunfos para Esther Guerrero (4:12.53) y Adrián Ben (3:41.25).