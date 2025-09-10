Balance positivo de la temporada, con más público en las gradas

El domingo el hipódromo de Donostia echó la persiana hasta 2026. El triunfo de 'If Not Now' en el Gran Premio de San Sebastián sirvió ... para poner la guinda a un curso que se ha desarrollado sin sobresaltos, lo que es noticia vistos los contratiempos de años precedentes.

Josu Ruíz, que asumió la gerencia del hipódromo en enero, ha valorado su primer curso de forma positiva, aunque siendo consciente de las mejoras que necesita la temporada para próximas ediciones. En cualquier caso, valora por encima de cualquier otra circunstancia el buen ambiente que se ha vivido en las gradas, con una afluencia de público superior a otros años.

De media, las jornadas que se han celebrado en las tardes del verano han contado con una afluencia de 2.500-2.700 espectadores. A destacar la numerosa presencia de público joven, así como de muchas familias que han encontrado en el hipódromo su plan de ocio en las tardes de los domingos. El incremento en la venta de entradas ha sido del 20% respecto al año precedente, un dato que habla por sí mismo.

A destacar los 5.500 espectadores que acudieron a la Copa de Oro, a pesar de las condiciones meteorológicas de ese día en el que se coronó la sorprendente 'Philippo'. El objetivo ahora es ofrecer a esos aficionados una infraestructura remodelada, para lo que se reunirán con el Ayuntamiento la próxima semana.

Las intervenciones que han comenzado afectan a la salida de los 1.600 metros, que se moverá hacia un nuevo tacón junto al río Oria. La actual pista en ese punto se habilitará como parking de cara al próximo año. Una de las novedades del presente curso ha estado en el trazado de la pista, que se ha variado moviendo los palos para que las zonas interiores quedaran sin usar hasta Semana Grande, un esfuerzo valorado por los profesionales.

Rocío Team

En lo deportivo, los nombres propios de la temporada han sido muy parecidos al del pasado curso. Janácek, Arizkorreta y la Yeguada Rocío han dominado las estadísticas, aunque no son los únicos que merecen una mención por su rendimiento.

Guillermo Arizkorreta ha sido nuevamente el preparador con mejores números. 16 victorias, entre las que destacan los dos Critériums, el Gran Premio Fomento y el Gran Premio de San Sebastián. Todos conquistados con ejemplares de la Yeguada Rocío y con su inseparable Janácek como director de ceremonias. El preparador donostiarra también ganó la estadística del 2024, pero con diez triunfos menos. Solo le faltó la guinda, tras pegar al palo en las dos grandes, tercero con 'Naranco' en la Copa de Oro y segundo con 'Tacarib Bay' en el Gobierno Vasco.

Precisamente la gran milla tuvo un claro sabor donostiarra con el triunfo de 'See the Dream', propiedad de la cuadra La Espiga y entrenada por Miguel Alonso. El joven donostiarra ha realizado su mejor verano, terminando tercero en la estadística. Números en los que no aparece 'Sanber', la sensación del verano, que bajo su cuidado ha conseguido un hito inédito: ganar cinco hándicaps en una misma temporada.

El veterano castaño de Ramón Costa ha sido el quinto caballo con más ganancias, por delante incluso de algunos ganadores de grandes premios. Inició el mitin en 17,5 de valor y lo ha terminado en 39,5, con una inverosímil subida de 22 kilos en la escala. De la valoración más baja de su trayectoria a la más alta en apenas tres meses.

A destacar asimismo el trabajo de Jesús López, que ha superado los nueve triunfos del pasado curso para alcanzar la docena de victorias. Además, han ganado casi todos sus caballos: 'Mini George' (3), 'Araka la Kana' (2), 'Sir Polo' (2), 'Falastini', 'Haya Taal', 'Bailen', 'Dallas' y 'Vamos Niño'. No se puede hacer más con menos.

El que ha vuelto por sus fueros ha sido Vaclav Janácek. El jinete checo ha logrado 20 victorias, muy por encima de las 12 de Ricardo Sousa y las 6 de Alejandro Gutiérrez. A destacar así mismo las cuatro de la argentina Evelyn Rodríguez en su primera temporada en Donostia, las mismas que ha logrado una renacida Cristina Pérez.

Simulcasting

2025 ha sido el año del retorno del simulcasting con el hipódromo de La Zarzuela, aunque el juego madrileño sobre las carreras de Donostia ha sido escaso. Sí han sido muy positivas las cifras recogidas en la red de Hipódromoa, donde el juego sobre las carreras de Donostia ha superado las expectativas de los organizadores. Las jornadas que han sido soporte de PMU, por su parte, se han mantenido con un volumen de juego muy similar al de anteriores cursos.