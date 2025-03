El atletismo se encuentra con un Mundial

El Mundial más atípico abre mañana sus puertas para coronar con cinco años de retraso a sus campeones. La cita 'indoor' de Nanjing (China) estaba ... programada para marzo de 2020, pero la llegada de la pandemia de covid obligó a suspender el campeonato y buscar una fecha complicada de encajar teniendo en cuenta que los Campeonatos del Mundo de pista cubierta se celebran los años pares y cada dos. Así que no pudo ser ni en 2022 (Belgrado) ni 2024 (Glasgow) y ha terminado por encajarse con calzador este invierno, justo dos semanas después del Europeo de Apeldoorn (Países Bajos), por aquello de estar firmado y tener que organizarse de forma obligatoria. En una temporada donde la gran cita de este año, el Mundial al aire libre de Tokio, se retrasa hasta septiembre y que hay que ir hasta China, es un reto apostar por el doblete mundialista este 2025.

Es una cita incómoda dentro del programa de preparación, pero a pesar de todo, Nanjing contará con más de 500 atletas y siete campeones olímpicos de París 2024 en competición. Armand Duplantis, Grant Holloway, Thea Lafond, Jakob Ingebrigtsen, Miltiadis Tentoglou, Yaroslava Mahuchikh y Hamish Kerr no han visto inconveniente en acudir a la cita mundialista de pista cubierta y cerrar así la temporada invernal. Después podrán centrarse en un largo periodo al aire libre hasta alcanzar el Olímpico de Tokio entre el 13 y el 21 de septiembre, seis meses después de Nanjing.

Esas grandes estrellas serán las encargadas de dar protagonismo y visibilidad a la cita china. Son los casos de Duplantis, que llegará tras haber fallado en su último intento de récord del mundo sobre 6,28, altura que buscará este fin de semana, o de la ucraniana Mahuchikh, imbatible en el salto de altura y que persigue un nuevo título tras el oro olímpico y el reciente título europeo en Países Bajos.

En mediofondo y fondo destaca sin duda Jakob Ingebrigsten, protagonista siempre que compite, que intentará ganar en 1.500 y 3.000 metros tras su histórico cuarto doblete europeo consecutivo. Como principales rivales en fondo tendrá a Biniam Mehary y el medallista de plata olímpico de 10.000 metros, Berihu Aregawi. Grant Holloway, dos veces campeón mundial en pista cubierta, buscará un tercer título en 60 metros vallas, mientras el doble campeón olímpico Miltiadis Tentoglou aspira a revalidar su título de Glasgow y el neozelandés Kerr busca estrenarse en salto de altura tras su oro en París. Zaynab Dosso, Ronnie Baker, Lilian Odira, Gudaf Tsegay, Devynne Charlton, Molly Caudery o Hugues Fabrice Zango son los nombres de otras estrellas que estarán presentes desde mañana en la pista de Nanjing.

Representación española

¿Y España qué? Después de la apuesta por el Europeo de Apeldoorn, son muy pocos los que han decidido prolongar la temporada invernal para acudir al Mundial. De hecho, solo son 13 los integrantes de una selección liderada por la motivadísima Ana Peleteiro, que aspira a todo en un triple salto con mucho nivel y donde estará la campeona olímpica Thea Lafond, aunque las principales rivales serán las cubanas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea.

«Me lo tomo como un 'meeting'», afirmó la gallega, aunque después del oro en el Campeonato de Europa, sabe que tiene una gran oportunidad para pelear por un título mundial. «El objetivo principal siempre ha sido el Mundial de Tokio, pero obviamente la pista cubierta forma parte de la preparación. No la hemos preparado al 100% y es como un entrenamiento para el Mundial. Siempre lo he dicho el objetivo a batir es Tokio. El Mundial es la espinita que me queda a nivel internacional», declaró tras su regreso del Europeo.

Elvin Josué Canales en 800 metros y Fátima Diame en longitud son los otros dos atletas que llegan a China entre los mejores del ranking mundial. Adrián Ben y Mariano García, ambos en el 1.500, son otras dos buenas bazas del atletismo español para tratar de brillar en la cita.

Por contra, en Nanjing no estará el relevo 4x400 subcampeón de Europa porque el Mundial de Relevos que se celebra en mayo dará 14 de las 16 plazas para el Mundial de Tokio y ahí estará la gran apuesta del atletismo español.