Arranca el DP World Tour con Adrián Otaegui como único guipuzcoano en liza

Todavía con los focos calientes después de ver por séptima vez a Rory McIlroy como ganador de la Race to Dubai –la antigua Orden ... del Mérito–, arranca once días después en Brisbaneo, en el Royal Queensland, una nueva temporada del DP World Tour, antes Circuito Europeo. Es la 55ª temporada desde su fundación.

Adrián Otaegui volverá a ser el único guipuzcoano que juegue el DP World Tour. El donostiarra con pasaporte emiratí cerró la última temporada fuera de los 115 jugadores que tienen derecho a disputar todos los torneos del circuito, pero su triunfo en el Abierto de China en mayo de 2024 le asegura por dos años su presencia en el DP World Tour. No jugará en Australia y su idea es poder estrenarse en la tercera cita del calendario en Sudáfrica.

Por delante, un mínimo de 42 torneos en 25 países y con una bolsa récord en cuanto a premios: 140 millones de euros.

Más de cuatro decenas de campeonatos que se dividirán en tres fases –Global Swings, Back 9 y DP World Tour Play-Offs– y para los que se pisará España en dos ocasiones. Y es que, además de un Open de España que volverá a tener lugar en el Club de Campo de Madrid en la segunda semana de octubre, se jugará por primera vez el Estrella Damm Catalunya Championship del 7 al 10 de mayo en El Prat. Este evento se encuadra dentro del acuerdo alcanzado para que España vuelva a acoger la Ryder en 2031.

Una de las novedades que se unen a algunos aspectos que se mantienen con respecto a este 2025, es la posibilidad de que los miembros de la gira europea disputen el ISCO Championship y el Corales Puntacana, eventos cosancionados junto al PGA Tour, así como el Genesis Scottish Open. El evento en Escocia será, precisamente, uno de los cinco Rolex Series que habrá en el calendario junto al Hero Dubai Desert Classic, el BMW PGA Championship y los eventos de los playoff –el Abu Dhabi Championship y el DP World Tour Championship–.