Las hermanas Gonzalez Etxabarri salen reforzadas tras una competición impecable en Saquarema. Basque Team

Annette Gonzalez, segunda en Brasil, cerca de la élite mundial

Surf ·

La zumaiarra finalizó segunda en el Saquarema Pro de Brasil, se sitúa sexta del ranking y entra en zona de ascenso para la Championship Tour

Aitana Ábalos

San Sebastián

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:34

Comenta

Annette Gonzalez Etxabarri ha firmado una actuación impecable en el Saquarema Pro de Brasil, uno de los campeonatos más exigentes en la Challenger Series dentro ... de la World Surf League (WSL). Consiguió una segunda posición después de caer en la final de ayer ante una rival potente, Yolanda Hopkins, recientemente clasificada para la primera categoría. Su hermana Janire Gonzalez Etxabarri tampoco se ha quedado atrás y ha sido tercera.

