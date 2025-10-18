Annette Gonzalez, segunda en Brasil, cerca de la élite mundial

Annette Gonzalez Etxabarri ha firmado una actuación impecable en el Saquarema Pro de Brasil, uno de los campeonatos más exigentes en la Challenger Series dentro ... de la World Surf League (WSL). Consiguió una segunda posición después de caer en la final de ayer ante una rival potente, Yolanda Hopkins, recientemente clasificada para la primera categoría. Su hermana Janire Gonzalez Etxabarri tampoco se ha quedado atrás y ha sido tercera.

«Me he sentido muy nerviosa al afrontar mi primera final en el circuito. Este reto quiero disfrutarlo al máximo» Annette Gonzalez Etxabarri

Hopkins se impuso con una puntuación total de 13.16 frente al 10.20 que consiguió sumar la guipuzcoana. Es el mayor logro hasta el momento de Annette Gonzalez Etxabarri, quien nunca había competido en una final de las Challenger Series. «Me siento muy nerviosa por afrontar este reto, quiero vivirlo y disfrutarlo al máximo», confesó al clasificarse. Su rival se adelantó pronto en el marcador con una ola que le dejó una puntuación de 7.33 y que resultó ser clave para sellar su primer triunfo en el circuito.

A pesar de la derrota, Annette se marcha de Brasil con un resultado histórico que le ha permitido subir hasta 15 posiciones en el ranking mundial para ser sexta en estos momentos. Dado que las siete primeras ascienden, la de Zumaia se encuentra ahora en zona de clasificación directa para el Championship Tour (CT) 2026 o, lo que es lo mismo, para la máxima categoría del surf internacional.

Antes de llegar a su primera final en este circuito, la joven promesa tuvo que pasar por una dura semifinal, en la que protagonizó un emocionante duelo familiar frente a su hermana Janire. «Aunque estamos acostumbradas a esto, a mí no me gusta», admite la subcampeona en Brasil. Ese encuentro se resolvió a su favor en la jornada del viernes.

La cita brasileña, disputada en la playa de Saquarema, ofreció condiciones de pocas olas, sin apenas fuerza, pero con cambios. La gran final entre la guipuzcoana y la portuguesa tuvo que aplazarse a la mañana del sábado. Annette demostró una gran consistencia y competitividad en las diferentes condiciones que requirió la competición,

Su segunda plaza, junto con el tercer puesto de su hermana Janire, semifinalista al igual que Sally Fitzgibbons, confirman el gran momento del surf guipuzcoano. A ellas dos se les suma Nadia Erostarbe, zarauztarra que actualmente ocupa la quinta posición del ranking mundial, situándose también dentro de la misma zona de clasificación que Annette. Keoni Lasa, por su parte, también zarauztarra, firmó su mejor resultado hasta el momento en lo que va de temporada en las Challenger Series para ser noveno en la categoría masculina.

Con este resultado, Annette consolida su nombre entre las grandes promesas del surf internacional y da un paso firme hacia el sueño de competir el próximo año en el Championship Tour, donde se dan cita las mejores surfistas del mundo.