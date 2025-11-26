Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La selección española, con Olaia, a la izquierda, y Cepas, a la derecha.
Tenis de mesa adaptado

Ander Cepas y Olaia Martínez vuelven con medallas del Europeo

dv

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Los palistas del Atlético San Sebastián Ander Cepas y Olaia Martínez han logrado una actuación destacada en el Campeonato de Europa paralímpico celebrado en Helsingborg (Suecia). Cepas se proclamó subcampeón de Europa en la Clase 9 tras imponerse en semifinales al ucraniano Lev Kats y caer en la final ante el belga Laurens Devos. Por su parte, Martínez alcanzó las semifinales en la Clase 8, asegurándose la medalla de bronce después de vencer en cuartos a la danesa Freja Juhl Larsen. Los dos palistas refrendaron ayer su actuación con la plata en el mixto al caer en la final ante la pareja polaca Grudzien y Pek. Estos resultados refuerzan el excelente momento del tenis de mesa adaptado guipuzcoano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 Consulta los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  3. 3 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  4. 4

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  5. 5 Bolsos de Louis Vuitton, Rolex de oro o polos Lacoste: la Guardia Civil descubre más de 1.000 falsificaciones en Irun
  6. 6 La ácida crítica de un guipuzcoano del Athletic al nuevo Spotify Camp Nou
  7. 7

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  8. 8 Sorprenden en Igeldo a dos furtivos con 12 kilos de percebes, que son donados a una entidad benéfica
  9. 9 El tenor Xabier Anduaga, Tambor de Oro
  10. 10

    El Ayuntamiento reducirá la cifra de eventos en el Centro por las molestias que generan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ander Cepas y Olaia Martínez vuelven con medallas del Europeo

Ander Cepas y Olaia Martínez vuelven con medallas del Europeo