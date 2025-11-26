Ander Cepas y Olaia Martínez vuelven con medallas del Europeo

dv Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Los palistas del Atlético San Sebastián Ander Cepas y Olaia Martínez han logrado una actuación destacada en el Campeonato de Europa paralímpico celebrado en Helsingborg (Suecia). Cepas se proclamó subcampeón de Europa en la Clase 9 tras imponerse en semifinales al ucraniano Lev Kats y caer en la final ante el belga Laurens Devos. Por su parte, Martínez alcanzó las semifinales en la Clase 8, asegurándose la medalla de bronce después de vencer en cuartos a la danesa Freja Juhl Larsen. Los dos palistas refrendaron ayer su actuación con la plata en el mixto al caer en la final ante la pareja polaca Grudzien y Pek. Estos resultados refuerzan el excelente momento del tenis de mesa adaptado guipuzcoano.