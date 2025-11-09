Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ampo Ordizia busca la sorpresa en Altamira ante el sólido Burgos

N. P. O

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Ampo Ordizia recibe hoy (12.00h) a un duro contrincante como es el Recoletas Burgos en Altamira. Los ordiziarras llegan tras encadenar tres derrotas consecutivas y con la necesidad de recuperar sensaciones. Suso Romero recupera a Joeli Niubalavu y Valleyé, mientras que son baja Ffitch, Mikel Pérez, Jauregui y Victor Gavín.

El Burgos, segundo en la clasificación inmerso en una racha positiva, viene de imponerse al Liceo Francés en su último encuentro. En el rival de este mediodía juegan los guipuzcoanos Urko Zumeta, Iker Aduriz y el ausente hoy Martin Sorreluz, convocado con la Seven.

El partido podrá verse en directo en el canal de Youtube de la Real Federación Española de Rugby.

