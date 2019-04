Amplia victoria para el Hernani Josetxo Marín El Hernani se ha impuesto ante el Ampo Ordizia y consigue así salvarse de los puestos peligrosos de la tabla IÑIGO GOÑI Sábado, 6 abril 2019, 19:19

El Hernani ha vencido al Ampo Ordizia (39-15) en un derbi guipuzcoano muy disputado. El Hernani consigue así sumar 5 puntos y puede evitar el descenso, que amenazaba desde hacía tiempo.

Por su parte, el Gernika Rugby Taldea ha perdido contra el Aparejadores Rugby Burgos (27-28) por lo que no pone en peligro la estabilidad del Hernani. No obstante, fata por ver cómo se desarrolla la última jornada de la Liga Heineken para determinar si el Hernani evita oficialmente el descenso, o no.