El Alcobendas castiga a Ampo Ordizia

Ampo Ordizia recibió mucho castigo ante el Alcobendas y perdió 22-30 en el tercer partido de la Liga Heineken. Los ordiziarras ganaban 22-6 al descanso, pero el oficio visitante, su fondo de armario y su fortaleza en las melés dieron la vuelta al marcador.

22 Ordizia Lasa, Garmendia, López; Leauma, Oier Goia; Iruarriz, Álvarez Eulate, Moala; Lescano, Mujika, Iker Korta, Cruz, Engelbrecht, Huxford y Julen Goia. También jugaron Aragon, Sadaba, Larios, Pazos, Olasagasti, Puyadena y Asier Korta. 30 Alcobendas Futeu, Marron, Griffiths; Coghlan, Cabrera; Brasca, Newton, Ramiro; Munilla, Linklater, Cabale, García, Semple, Sánchez y Martínez. También jugaron Cher, Villegas, Niño, Viana, Rodríguez y Lolohea Marcador: Min. 1: Ensayo Lescano que transforma Cruz (7-0). Min. 8: Golpe de Linklater (7-3). Min. 14: Ensayo de Leauma (12-3). Min. 33: Golpe de Cruz (15-3). Min. 36: Golpe Linklater (15-6). Min. 40: Ensayo de Moala que transforma Cruz (22-6). Min. 43: Golpe de Linklater (22-9). Min. 44: Ensayo de Martínez que transforma Linklater (22-16). Min. 70: Ensayo de castigo (22-23). Min. 78: Ensayo de García que transforma Linklater (22-30). Árbitro: Molpeceres expulsó con amarilla a Munilla y Futeu.

Además, el último ensayo visitante llegó a falta de tres minutos para el final y dejó a la afición y al equipo helados, ya que significaba dejarles sin ningún punto de bonus.

El partido tuvo dos partes diferentes. En la primera Ampo Ordizia lo bordó y se mostró superior al Alcobendas en casi todas las facetas de juego. Salvo alguna imprecisión en la recepción, en los primeros minutos los de Garmendia y Marotias no daban ninguna opción a los dirigidos por 'Tiki' Inchausti. Tanto es así que no habían transcurrido ni cuarenta segundos cuando Lescano, en una contra letal, rompió por el centro la defensa rival y anotaba el primer ensayo bajo palos. Cruz no fallaba una patada fácil para poner el 7-0.

En los primeros diez minutos, el partido era lento. En un golpe, Linklater recortó la desventaja, 7-3, pero Ampo iba creciendo en el juego. Se hizo dueño de la situación y el nuevo fichaje Leauma era quien anotó el segundo ensayo al cuarto de hora. Fue un ensayo bonito. Moala rompió la defensa y cedió el oval a Lescano, que de forma muy habilidosa ganó muchos metros creando ventaja a un metro del ensayo, abrió a la derecha y ensayó el delantero kiwi (12-3).

La ventaja de nueve puntos obligó al Alcobendas a arriesgar. En ese momento Ampo Ordizia dinamizó el partido y por momentos su rugby fue brillante. Embotelló en su campo a los colíderes y las oportunidades de sumar puntos aumentaban. Así, Cruz aumentó la ventaja con un golpe, aunque respondió Linklater, y justo antes de llegar al descanso una melé a cinco era aprovechada por Moala para sumar el tercer ensayo local. Cruz puso el 22-6 en el marcador.

Los cambios, decisivos

El inicio de la segunda parte fue fatal para los intereses ordiziarras. El Alcobendas tenía un jugador menos, pero no era impedimento para anotar un golpe. En la siguiente acción una contra letal apretó el marcador a 22-16. La ventaja se había diluido sin que el juego de Ampo hubiese bajado.

El juego seguía dominado por los goierritarras y durante minutos se rondó el cuarto ensayo y hasta Cruz tuvo un golpe relativamente sencillo para sus cualidades, pero el oval no quiso entrar. El marcador no se movió. Ni siquiera cuando los visitantes se quedaron con otro jugador menos por amarilla.

Comenzó el carrusel de cambios y ahí el mayor fondo de armario de los madrileños decidió. En las fases de conquista eran cada vez más superiores, sobre todo en las melés, y Ampo se alejaba del campo rival.

A falta de trece minutos para el final llegó un ensayo de castigo que rondaba ya desde hacia minutos (22-23). Esta vez era el Ordizia el que probó su propia medicina de llegar más fresco al final del partido. Quedaban algo más de diez minutos y con un golpe Ampo ganaba el partido, pero nunca estuvieron cerca. Al contrario, a falta de cinco minutos los visitantes volvieron a crear ventaja y dejaron a los locales sin ningún punto. Hubo una última oportunidad de Ordizia para ensayar y sumar dos puntos de bonus, pero un buen placaje visitante abortaba una jugada que ponía el final del partido.