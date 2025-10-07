Zubizarreta «Queremos y debemos estar cerca de los clubes»

Raúl Melero Martes, 7 de octubre 2025, 13:26 Comenta Compartir

El Inveready Gipuzkoa Basket acomete su segunda campaña consecutiva con la iniciativa 'GBC Harrobia', una serie de tecnificaciones semanales para jugadores desde edad infantil hasta júnior. En esta ocasión será entre jugadores nacidos entre 2013 y 2008 los que pisen las tablillas del Amenabar Arena en una tecnificación que sigue teniendo como obtjetivo «una doble dirección. Ayudar a los clubes y que ellos se acerquen a nosotros», en palabras del director deportivo del GBC José Luis Zubizarreta. La pasada temporada fueron 111 chavales los que pasaron por el pabellón donostiarra para realizar las diferentes tecnificaciones de 17 clubes diferentes. En esta ocasión se espera que los números sean similares a los de la pasada edición aunque Zubizarreta alerta que «en categoría infiantil tenemos cerca de 30 niños que es un número muy alto para realizar una buena tecnificación. No debe suponer un freno sino una oporotunidad tener a tanta gente».

Nadie mejor que el director deportivo del Gipuzkoa Basket para hablar de cantera y de baloncesto base por mucho que su cometido en el club de la ranita meridional sea el de componer la mejor plantilla posible y que los resultados sean los mejores. Xubi avisa de que «una tecnificación no va a provocar una mejora sustancial en el jugador». Lo que pretende el Gipuzkoa Basket es «tener a varios jugadores en el radar y hacer un seguimiento. pero insistimos, nosotros no vamos a quitar a ningún jugador a los clubes. Al contrario. Queremos que con esta iniciativa el chaval esté contento de venir con nosotros y que eso repercuta en su club, en sus compañeros y en sus entrenadores».

La disertación de Zubizarreta es clara. «Nosotros no tenemos cantera, no tenemos ningún equipo filial con la camiseta del GBC por ello con 'GBC Harrobia' queremos que los chavales y los clubes se acerquen a nosotros. Entendemos que el equipo donde juega es su preferido pero queremos que nos conozcan para que sepan qué es el GBC». El azpeitiarra cifra en torno a «cinco o seis jugadores» los que de los más de cien que tienen a su cargo, »los que pueden llegar a la élite. No hablo de la NBA sino de una ACB o un Primera FEB«. Zubizarreta tien claro el camino que debe seguir el club. »Estamos en sintonía con todos los clubes guipuzcoanos y lo que tenemos que hacer es que nos sientan cerca«, dice el director deportivo del Gipuzkoa Basket. »Cada club tien sus cosas por tamaño, dimensión, tamaño de población y más cosas. Para que se sienten identificados con nosotros tenemos que seguir haciendo las cosas, creemos que ese debe ser el camino correcto«.

Una reflexión necesaria

El gran caballo de batalla del Gipuzkoa Basket sigue siendo la asistencia al pabellón. El último gran año de abonados para el GBC fue en el 2016, cuando se consumó el descendo pero la cifra de asistencia rondaba los 5.000 espectadores. Se decidió que el año siguiente, en LEB, había que jugar en el Josean Gasca y hubo más de 4.000 bajas en los socios. Desde ese momento, el club no ha podido llegar a cifras de hace una década. «Es algo que me quita el sueño», verbaliza Zubizarreta. «Te hace plantearte muchas preguntas pensar en cuál es la mejor fórmula». ¿Podría ser subir a la ACB? «No cabe duda de que eso haría tener más gente en las gradas y que tendríamos más abonados pero pensamos que el camino debe ser otro si al final no hay un ascenso».

Zubizarreta habla de forma clara que incluso le gustaría «mantener una reunión con abonados para preguntarles a ellos las cosas que les gustan que hacemos y dónde ven que tenemos carencias. Prestar atención a ver lo que nos dicen ellos». Sobre el papel, el siguiente choque el viernes (20.30) es ante el Obradoiro, uno de los mejores equipos de la categoría, donde juega el exACB Alex Barcello y que debería ser un buen reclamo para que la gente del baloncesto y aficionada al deporte se acerque a presenciarlo.

«El club siempre se pregunta dónde estamos y hacia dónde vamos», dice Zubizarreta. La apuesta por el talento guipuzcoano es clara con jugadores «que participan, que no están por estar», dice el azpeitiarra. Sobre el primer equipo, no existe preocupación por las dos primeras derrotas, aunque sí por cómo se empezó el partido ante el Estudiantes. «La buena noticia es que estuvimos ahí, a tres puntos y con bola. Fue una pena. Espero que un partido con un rival como el Obradoiro haga venir a mucha gente y que el equipo les pueda dedicar el primer triunfo».