Vitor Faverani sigue dando lecciones a los 37 años

El pívot brasileño regresa a Donostia con el Cartagena17 temporadas después de subir con el GBC y la nostalgia de su frustado paso en el curso 2018/19

Raúl Melero

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:18

La semana pasada fue Alex Barcello. Mañana vuelve otro ilustre jugador que seguro recuerda el aficionado del Gipuzkoa Basket, sobre todo el añejo. Vitor Faverani. ... Un nombre que nos evoca a deliciosos tiempos pasados. Aunque bien es cierto que hubo una época buena y otra mala para el de Porto Alegre. El brasileño de 2,13 de estatura y 37 años, vistió la camiseta de aquel mítico Bruesa Gipuzkoa Basket en la temporada 2007/08 bajo las órdenes de Pablo Laso. Después regresó, pero nos quedamos con la miel en los labios. Fue en la temporada 2018/19, con Valdeolmillos al frente. Faverani llegó con una operación reciente en la rodilla, era un jugador que sano sería imposible reclutarlo en aquel equipo que navegaba con el presupuesto más bajo de la ACB. Se hizo un trabajo tremendo con el internacional con Brasil pero no pudo ser y no llegó a debutar. El equipo descendió en la última jornada tras tener vida después de ganar seis partidos de ocho en el tramo final liguero.

