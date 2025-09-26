Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio García, en su despacho de Illunbe. Estrada
Gipuzkoa Basket

Sergio García: «Si jugamos con miedo ante Coruña no hay nada que hacer»

El técnico dice que su equpo tiene «muchas ganas de arrancar la competición», no podrá contar con Ngom y comenta que el objetivo es «ganar y gustar a la gente»

R. Melero

San Sebastián

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:21

«Estamos con ganas, ya empieza lo bueno para lo que nos hemos estado preparando estas semanas de pretemporada. Con muchas ganas de empezar esta ... primera jornada en nuestro campo con la ilusión de seguir generando el 'feeling' que ya hemos encontrado con nuestros aficionados en estos partidos de pretemporada. De seguir enganchándoles al equipo y como decíamos en los días previos tenemos la ilusión de conseguir que ellos formen parte del equipo en el juego y tenemos ahora una oportunidad». No pueden ser más ilusionantes las palabras de Sergio García que está a un par de días debutar como primer entrenador en el equipo de su ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

