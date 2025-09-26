Sergio García: «Si jugamos con miedo ante Coruña no hay nada que hacer»

«Estamos con ganas, ya empieza lo bueno para lo que nos hemos estado preparando estas semanas de pretemporada. Con muchas ganas de empezar esta ... primera jornada en nuestro campo con la ilusión de seguir generando el 'feeling' que ya hemos encontrado con nuestros aficionados en estos partidos de pretemporada. De seguir enganchándoles al equipo y como decíamos en los días previos tenemos la ilusión de conseguir que ellos formen parte del equipo en el juego y tenemos ahora una oportunidad». No pueden ser más ilusionantes las palabras de Sergio García que está a un par de días debutar como primer entrenador en el equipo de su ciudad.

Sabe lo que es el banquillo de Illunbe porque estuvo como ayudante de Porfirio Fisac y Sergio Valdeolmillos. Ahora él es el principal responsable de lo que suceda en la pista. Visto lo que ha sucedido en ella en los choques de prepración, el equipo tiene muy buena pinta y será atractivo de ver. También ante un rival tan potente como Coruña. «Ellos son un equipazo y su objetivo no es otro que volver a ascender a la ACB», excplica el técnico de Altza. «Si salimos con miedo, si salimos a no fallar, si salimos a protegernos no tenemos opción porque tienen más efectivos y probablemente tengan más calidad. Pero, al contrario, si salimos como nos estamos preparando, valientes, si vamos a por el partido de cara vamos a tener opciones contra todos los equipos de la liga», ha declarado el entrenador del GBC.

Sergio García estuvo tres temporadas al frente del Leyma Coruña con lo que «es un partido especial» para él, ya que guarda muy buen recuerdo de su paso por el club. Maiza, Rosa y Ngom no han podido disputar ni un solo minuto de los encuentros de preparación y no hay buenas noticias sobre ellos, sobre todo del gigante de Dakar. «Tanor Ngom está descartado para el partido y veremos si Gaizka e Ignacio nos pueden echar una mano». El entrenador del GBC confiesa que «la pretemporada no ha ido por donde yo esperaba precisamente por esto, porque no he podido contar con estos jugadores».

El objetivo que se marca el equipo es «competir y al mismo tiempo, tenemos el objetivo de gustar. Entonces, eso es lo que queremos ofrecer esta temporada». El GBC ha pasado y bordeado los ochenta puntos en todos los encuentros de preparación demostrando que es un equipo con puntos en las manos. «Tenemos que hacer un partido muy completo, un partido valiente. Tenemos que ir de cara rara tener opciones de victoria, pero insisto si somos capaces de aprovechar el ambiente que seguro que nuestro público nos va a ofrecer podemos hacer un buen partido y tener la oportunidad de sumar una primera victoria». Sergio García nota a sus juagadores «con esa mirada de que viene el partido y tienen una tensión especial» en estos días que ya se ha empezado a hablar del Leyma Coruña.

El técnico del Gipuzkoa Basket no oculta lo que va a tener enfrente. «El entrenador Carles Marco creo que tiene las ideas muy claras. Ha traído un estilo de juego muy definido, probablemente con esa inspiración del equipo de París -donde el catalán ejercía de ayudante de Thiago Splitter- del que viene de trabajar. Un equipo muy vertical que quiere jugar a muchas posesiones, que el tiro de tres puntos es muy importante para ellos». El choque arranca a las cinco de la tarde para que los aficionados, en cuanto salgan del Amenbar Arena puedan ver el partido de la Real contra el Barcelona.