Baloncesto

Sergio García: «Todos tenemos que estar mejor»

El GBC visita al Fuenlabrada con la necesidad de ganar y las posibles bajas de Ngom, Zubizarreta y Terry

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:36

Comenta

El Inveready Gipuzkoa Basket necesita salir de la espiral de derrotas que le colocan en la parte más baja de la clasificación de la Primera ... Feb. Tras una dolorosa derrota en casa ante el Zamora, los focos apuntan ya al encuentro de mañana a las 18.30 horas contra el Fuenlabrada en el pabellón Fernando Martín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

