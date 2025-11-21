Sergio García: «Todos tenemos que estar mejor»

El Inveready Gipuzkoa Basket necesita salir de la espiral de derrotas que le colocan en la parte más baja de la clasificación de la Primera ... Feb. Tras una dolorosa derrota en casa ante el Zamora, los focos apuntan ya al encuentro de mañana a las 18.30 horas contra el Fuenlabrada en el pabellón Fernando Martín.

Sergio García, que llega al partido con las posibles bajas de Tanor Ngom, Aitor Zubizarreta y Lance Terry, sigue insistiendo en la importancia de estar concentrados. «Tenemos que intentar reflejar el trabajo bueno que han hecho los chicos durante la semana del partido. Hablamos que necesitamos estar más minutos dentro del partido de forma sólida, que no haya momentos en los que el nivel de concentración, acierto, todo se une en conjunto y haga que nos mostremos débiles. Estamos cerca, pero tenemos que ser sólidos porque la competición si no te castiga».

«Hay momentos en los que estamos muy bien a nivel de concentración y otros que empezamos a fallar tiros y nos desmontamos por completo. Seguro que tiene un componente psicológico también, vamos hablando también mucho con los jugadores para intentar darle la vuelta, porque repito, estamos cerca, pero no nos podemos permitir eso porque nos aleja de la victoria. No estamos consiguiendo los resultados que a todos nos gustaría y para eso todos tenemos que estar mejor», subraya.

Sobre el rival, pone en valor que «empezó muy bien la competición, es un equipo que a nivel defensivo es muy táctico, que exige hacer una buena lectura del partido porque hacen muchas alternativas defensivas y tenemos que estar finos para leer esas situaciones.

García destaca algunos nombres propios. «Tiene muy buenos jugadores. Tienen a Benite, que es una de las estrellas de la competición, un súper anotador, y que en momentos calientes siempre da un paso adelante y es un jugador con un gran nivel de acierto, tenemos que estar muy pendientes. También a Murphy, que es un clásico de la competición, uno de los jugadores en la posición de cuatro más valorados de los últimos años, que también abre el campo, con experiencia en esos momentos importantes. Y la temporada de Mateo Diaz y de Romaric Belemene es digna de destacar. Son jugadores que les están dando un plus a nivel de intensidad, agresividad y defensa».