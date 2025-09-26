Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nacho Varela, Manex Ansorregi, Ondrej Hanzlik y Aitor Zubizarreta, tras el encuentro amistoso frente al Biele Iraurgi. Royo
Baloncesto

16 rivales exigentes para el Gipuzkoa Basket

La Primera FEB arranca esta noche y el cuadro donostiarra tiene motivos suficientes para colarse entre los mejores

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:29

Se levanta el telón de la Primera FEB donde el Inveready Gipuzkoa Basket comparece por quinta vez consecutiva. En este curso con una gran novedad en el banquillo, ya que el altzatarra Sergio García toma el relevo de Mikel Odriozola, después de dos temporadas. Ocho caras nuevas, una tremenda ilusión, ganas de que el aspecto de las gradas recuerde a tiempos pretéritos y, sobre el papel, un equipo con muchos puntos en las manos. El objetivo es claro, los playoff, pero habrá que ganar muchos partidos para conseguirlo.

Nuevamente existe un ramillete claro de candidatos a ascender, más reducido que el año pasado, liderados por el recién descendido Coruña, junto a Estudiantes y Obradoiro. Palencia y Fuenlabrada están al quite, y Tizona y Alicante tienen mimbres para estar muy arriba. 16 rivales –la renuncia del Betis a jugar en la categoría deja la liga en impares– que van a exigir dar el mejor nivel posible a la plantilla donostiarra y jugadores contrastados con muchos partidos de ACB o Euroliga.

Sigue Granger como timón del Estudiantes, que ha contratado al finlandés Sasu Salin con más de 300 partidos en la ACB; Vítor Benite ha firmado por el Fuenlabrada; Ilimane Diop jugará en Coruña y Felipe Dos Anjos yDenzel Andersson llegan al Obradoiro. También, mucho exGBC como Barcello,Vrankic, Oroz, Beraza, Mateo Díaz, N'Guessan o Faverani.

En el GBC hay ganas de ver a Korsantia, un jugador de gran nivel, los 2,18 de Ngom, los muelles de Terry o cómo pueden acribillar desde fuera Varela,McGhie, Hanzlik o Rosa. Se intuye que puede ser un año muy divertido ya que en los encuentros de preparación han demostrado que pueden pasar de ochenta puntos. El domingo, Coruña, primer rival en el Amenabar Arena (17.00). Antes, la liga arranca hoy con los partidos Oviedo-Estudiantes y Tizona-Melilla.

