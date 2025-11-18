Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ondrej Hanzlik lanza a canasta en el partido de Copa contra el Palmer. IVÁN MONTERO
Baloncesto

La reacción del GBC pasa por acertar más desde el triple

El porcentaje desde el 6,75 lastra el inicio liguero de un equipo que tiene tiradores de alta gama

Raúl Melero

Raúl Melero

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Dos derrotas consecutivas ante el Fibwi y Zamora en casa han encendido las alarmas en el seno del Inveready Gipuzkoa Basket. El equipo guipuzcoano ... es penúltimo con un solo triunfo en siete comparecencias. El GBC necesita dar un paso al frente, sobre todo tirar con más efectividad, defender con más determinación y minimizar esos momentos de no acierto centrándose en ser más duro atrás. Fuenlabrada espera el próximo sábado y después llegará un parón. Ganar daría tiempo y confianza al proyecto que ha empezado zozobrando.

