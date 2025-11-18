La reacción del GBC pasa por acertar más desde el triple

Dos derrotas consecutivas ante el Fibwi y Zamora en casa han encendido las alarmas en el seno del Inveready Gipuzkoa Basket. El equipo guipuzcoano ... es penúltimo con un solo triunfo en siete comparecencias. El GBC necesita dar un paso al frente, sobre todo tirar con más efectividad, defender con más determinación y minimizar esos momentos de no acierto centrándose en ser más duro atrás. Fuenlabrada espera el próximo sábado y después llegará un parón. Ganar daría tiempo y confianza al proyecto que ha empezado zozobrando.

El triple.Se ha vuelto definitivo en el resultado del partido. Los algoritmos marcan que si un equipo está acertado desde la línea de tres, si supera el 40% de acierto, está muy cerca de ganar. Pues bien, el GBC es hoy el peor equipo en porcentaje de la liga con un 27% de acierto. Sergio García tiene jugadores de alta gama en cuanto al triple pero que están tirando por debajo de los porcentajes esperados. Hanzlik acreditó con Zamora el año pasado un 33% y por ahora lleva un 24%. Lance Terry, si ser un especialista y que es capaz de hacer muchas cosas sobre la pista, ha pasado de un 35% que firmaba en Georgia Tech al 17% que promedia con el GBC. Otros casos, aunque menos acusados, son McGhie, que pasa de 37% a 32 y Nacho Varela que hizo 34% con el Obradoiro y ahora presenta un 32%.

Energía defensiva. La lesión de Mads Stürup en pretemporada hizo que el club acudiera al mercado para incorporar un jugador de características muy distintas. Tyler McGhie, un excelente tirador en NCAA, llegó para suplirle. El equipo perdió un bastión defensivo y ganó otro foco más de anotación. Sin querer hacer una análisis ventajista, se ha echado en falta que el equipo se agarre a los partidos en tareas defensivas. Los ratios de puntos permitidos a los rivales no son del todo malos pero la realidad dice que en cuatro partidos, más de la mitad, el Gipuzkoa Basket ha encajado 80 puntos o más. Son muchos. La defensa también tiene que ver con el ataque y normalmente el fallo se convierte en frustación, y el acierto en más ganas de defender.

Acierto El 27% desde el triple es claramente mejorable y no se esperaba teniendo a Hanzlik, Terry ó McGhie

Más duros. «Mentalmente no somos el equipo más duro», dijo Sergio García en la previa del choque ante el Zamora, del pasado viernes. El entrenador altzatarra, en un ejercicio de sinceridad, ya dejó claro que en el equipo no tiene lo que se conoce como guerreros. Y es que en este baloncesto un parcial en contra puede ser catastrófico en el devenir de un partido. El viernes así fue. El equipo se rehizo y de qué manera con un parcial 17-4 que le metió en el partido y le dejó bola para empatar o ponerse uno por delante, pero antes concedió al Zamora un triple y en la siguiente jugada Ngom cometió una antideportiva con canasta. Pasó de 57-59 a 57-68. El equipo deberá crecer en este sentido para afrontar con más garantías las curvas y malos momentos que seguro van a llegar en los partidos venideros.

Maiza, brotes verdes. Dentro del bajonazo que supuso la segunda derrota seguida en el Amenabar Arena, hay que remarcar el partidazo que firmó Gaizka Maiza con 28 puntos y una serie de 7 de 12 desde el triple. El escolta ibartarra ha demostrado que es uno de los jugadores con más talento ofensivo en la plantilla y que García puede acudir a él en momentos de tormenta. Fue quien mantuvo al equipo y quien, con ocho puntos seguidos, encendió la mecha de la esperanza cuando el GBC cabalgaba 17 puntos abajo. Resulta paradójico que el Inveready ha caído ante dos equipo en teoría asequibles en casa –Fibwi Palma y Zamora– en un discreto partido en lo colectivo, pero que ha llevado a Tanor Ngom contra los baleares y a Gaizka Maiza frente a los zamoranos a ser los mejores jugadores de la jornada. Ahí está el talento y hay que aprovecharlo.

Paradoja Los dos últimos MVP de la jornada han sido del GBC, Ngom y Maiza, pero el equipo no ha podido ganar

Punto de inflexión. El siguiente encuentro llevará al equipo a Fuenlabrada. Sobre el papel un rival más duro y fuerte que los dos últimos a los que se ha medido. El cuadro del sur de Madrid cuenta con viejos conocidos del GBC como su entrenador Iñaki Martín y jugadores que defendieron la camiseta azul y blanca como el argentino Mateo Díaz y el estadounidense Alex Murphy. Huelga decir que será un encuentro muy complicado porque los fuenlabreños cuentan con un cañonero como Vitor Benite que promedia 20 puntos y tres triples acertados por choque. Del mismo modo el punto de inflexión, en caso de ganar, puede ser fundamental para comenzar la escalada.