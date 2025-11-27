Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Herido muy grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
GBC

En el Olimpo de los tiradores

Los ocho triples anotados por Tyler McGhie en Fuenlabrada le colocan a la altura de grandes especialistas como Baron y Corbacho, quienes pusieron Illunbe en pie gracias a su puntería

Raúl Melero

Raúl Melero

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:50

Tyler Blaine McGhie ha entrado en el Olimpo de los tiradores del Gipuzkoa Basket con los ocho triples anotados el pasado sábado en Fuenlabrada. El ... texano de 24 años iguala los registros de otros dos francotiradores que vistieron la camiseta del club guipuzcoano. Casi siete años antes, Alberto Corbacho puso Illunbe patas arriba con su serie de ocho aciertos sobre once intentos ante el San Pablo Burgos, que solo pudo hincar la rodilla, 92-83 ante el genial tirador mallorquín. Corbacho y McGhie se sientan en la misma mesa del que para muchos ha podido ser el mejor tirador en la historia del Gipuzkoa Basket, el Búho de Rhode Island, Jimmy Baron. El escolta firmó ocho aciertos sobre doce tiros un 18 de diciembre de 2011, ante el mismo rival al que masacró Tyler McGhie: el Fuenlabrada. El GBC ganó ese choque 86-70 con una exhibición de Baron, quien hizo seis de seis en la segunda mitad. Moraleja: si el tirador está acertado, siempre gana el Gipuzkoa Basket.

