Tyler Blaine McGhie ha entrado en el Olimpo de los tiradores del Gipuzkoa Basket con los ocho triples anotados el pasado sábado en Fuenlabrada. El ... texano de 24 años iguala los registros de otros dos francotiradores que vistieron la camiseta del club guipuzcoano. Casi siete años antes, Alberto Corbacho puso Illunbe patas arriba con su serie de ocho aciertos sobre once intentos ante el San Pablo Burgos, que solo pudo hincar la rodilla, 92-83 ante el genial tirador mallorquín. Corbacho y McGhie se sientan en la misma mesa del que para muchos ha podido ser el mejor tirador en la historia del Gipuzkoa Basket, el Búho de Rhode Island, Jimmy Baron. El escolta firmó ocho aciertos sobre doce tiros un 18 de diciembre de 2011, ante el mismo rival al que masacró Tyler McGhie: el Fuenlabrada. El GBC ganó ese choque 86-70 con una exhibición de Baron, quien hizo seis de seis en la segunda mitad. Moraleja: si el tirador está acertado, siempre gana el Gipuzkoa Basket.

Está de moda comparar jugadores excelentes de épocas diferentes y debatir sobre ello. ¿Quién es mejor Michael Jordan o LeBron James? ¿Kobe Bryant está a esa altura? Con el GBC puede ocurrir lo mismo.¿Quién puede ser el mejor tirador que ha vestido la camiseta del Gipuzkoa Basket?

Para la gran mayoría el tirador por excelencia que ha tenido el equipo en sus 24 años de historia es Jimmy Baron.Quizá su irrupción fue tal, que dejó boquiabiertos a propios y extraños. Pablo Laso sabía muy bien a quien traía por su volumen de tiro.Ahora es normal ver a jugadores levantándose desde nueve metros y medio, pero hace quince años no. Por cierto, en esta vida de conexiones y vasos comunicantes, hay un vínculo entre McGhie y Jimmy Baron.El actual jugador del GBC pertenece a la agencia de representación donde trabaja Billy Baron, exjugador profesional, y hermano del Búho de Rhode Island.

Los datos McGhie 8/15. Cinco triples en la primera parte alumbraron el camino del triunfo para el GBC el sábado. Demostró de lo que es capaz si tiene el día.

Corbacho 8/11. Ocho de once en una tarde ante Burgos para el recuerdo. Su defensor fue Dino Radoncic y lo pasó horrible. Corbacho, el especialista silencioso

Baron 8/12. Enamoraba a 9.000 personas cada vez que salía. Jimmy Baron hizo ocho triple a Fuenlabrada en Illunbe y sus tiros hoy son todavía recordados.

Jimmy Baron,Alberto Corbacho y Tyler McGhie puede que formen la Santísima Trinidad de los tiradores, de ese jugador que puede haber errado once tiros pero el duodécimo, que puede ser el del partido, va a la cazuela. Sin embargo no podemos olvidar en el ranking a Justin Jaworski o Taquan Dean.Pasando por Alex Barcello eIsaac López. ¿Se acuerdan de NickZeisloft? O incluso Ben Simons, un excelente francotirador pero que jugaba de 'cuatro' y no de escolta.

Por cierto, no hay que olvidar que antes del récord de McGhie en Fuenlabrada, un ibartarra, que recuerda a John Stockton por su juego, hizo siete triples en la derrota ante Zamora.Gaizka Maiza está demostrando que puede sentarse en la misma mesa que estos nombres.

Si Tyler mete, el GBC gana

Centrándonos en Tyler McGhie, el despegue del alero estadounidense fue el sábado pasado y no le es algo extraño anotar ocho triples en un partido.Ya había firmado esos registros en la liga universitaria –jugó sus dos últimas temporadas en los SanDiego Tritons– y no solo eso, sino que se proclamó ganador del concurso de triples de la NCAA donde toman parte más de 360 equipos entre las distintas divisiones.

Hasta el choque frente a los madrileños McGhie llevaba unos discretos porcentajes en el tiro de tres. Cuatro aciertos de diecisiete intentos, siendo el día del Cartagena su partido más prolífico con tres sobre cuatro triples. Hasta el sábado ese había sido su mejor choque y después de su exhibición ante el 'Fuenla' se puede decir que McGhie es el termómetro del equipo.Las dos victorias se han conseguido cuando ha estado excelente detrás de la línea.

El texano se está adaptando poco a poco al juego que se realiza en este lado del charco.En la universidad promedió 16 tantos por choque y gastaba nueve tiros de tres. Su gran encuentro hará que las defensas se fijen mucho más en él pero McGhie es esa estirpe de tirador que si está con confianza puede meter desde cualquier distancia en cualquier sitio por detrás del arco. Baron sorprendió por tener una suspensión espectacular, Corbacho por lo rápido que armaba el brazo. McGhie, es un tirador 2.0.