Vuelve la Primera FEB al Amenabar Arena. Tercera comparecencia del Inveready GBC y tras medirse a dos 'cocos' como el Coruña y el Obradoiro llega ... hoy (20.30 horas,LaLigaSports TV) el siempre peligroso Cartagena.No cabe duda de que el nivel del 'cebé' es inferior a el del los gallegos pero, como dice Sergio García, no hay lugar a la relajación. «Cartagena, aunque haya hecho cambio de jugadores, es un equipo que el año pasado no se metió de milagro en la final four contra el Betis, que ganó la final a cuatro».

El técnico de Altza sabe lo que significa un triunfo para la moral de los jugadores, después de tres derrotas consecutivas.«Jugamos en nuestra casa y tenemos que aprovecharlo para ganar». Dice que quiere ser un poco egoísta y pide al aficionado «que se acerque a vernos y ayuden a los jugadores».

Insiste en que en el 95-96 ante el Obradoiro «tengo la sensación de que fuimos nosotros los que perdimos el partido». El técnico altzatarra ve luces en esa derrota, ya que «hemos perdido contra un equipo con unos jugadores de un nivel altísimo. Estamos cerca de ese nivel, pero necesitamos ganar para que nos lo creamos de verdad».

«Salir a tumba abierta»

García contará con todos los jugadores a sus órdenes y parece claro que si exhibe el nivel del viernes pasado va a estar muy cerca de subir su primer triunfo al casillero. No se fía del Cartagena, que ha perdido solo en su salida a Palencia. «Es que tienen a un tío como Faverani que ha jugado en los Celtics», avisa el entrenador del Inveready GBC. El brasileño promedia 9,3 puntos y 8,7 rebotes, siendo el principal bastión interior de los cartageneros. Nicolau y Ngom tendrán trabajo a destajo con el exjugador del GBC.

Además, Félix Alonso cuenta con dos exteriores de buena mano como Spencer Svejcar (12 puntos por choque) e Isaiah Rivera, con trece tantos por noche. «Tenemos que ir a tumba abierta», anuncia García quien volverá a confiar en el control de partido que ejercen Varela y Zubizarreta, más los puntos de Terry, Korsantia ó Ansorregi.Esta vez los triples de McGhie y Hanzlik pueden abrir hueco en el luminoso y será fundamental el trabajo de Motos, Maiza o Rosa; estos dos últimos no han gozado de muchas oportunidades en los partidos precedentes.