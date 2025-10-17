Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio García, durante un tiempo muerto en el Amenabar Arena. Lobo Altuna
Gipuzkoa Basket

«Necesitamos ganar para que nos lo creamos de verdad»

El GBC recibe en el Amenabar Arena (20.30) a un Cartagena siempre peligroso ante el que busca estrenarsu casillero de triunfos

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:11

Comenta

Vuelve la Primera FEB al Amenabar Arena. Tercera comparecencia del Inveready GBC y tras medirse a dos 'cocos' como el Coruña y el Obradoiro llega ... hoy (20.30 horas,LaLigaSports TV) el siempre peligroso Cartagena.No cabe duda de que el nivel del 'cebé' es inferior a el del los gallegos pero, como dice Sergio García, no hay lugar a la relajación. «Cartagena, aunque haya hecho cambio de jugadores, es un equipo que el año pasado no se metió de milagro en la final four contra el Betis, que ganó la final a cuatro».

