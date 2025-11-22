Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tyler McGhie, autor de 31 puntos y una serie de 9 de 16 tiros de tres.

El Inveready GBC coge aire (70-87)

Brillante y necesario triunfo ante el Fuenlabrada, cimentado en un espectacular McGhie y la pareja Ansorregi-Maiza

Raúl Melero

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:45

Gran victoria del Inveready Gipuzkoa Basket en el Fernando Martín de Fuenlabrada, 70-87, lo que le hace coger aire, poner fin a la mala ... racha de tres derrotas consecutivas y se va con una sonrisa al parón que habrá el próximo fin de semana. El gran protagonista del choque fue el estadounidense Tyler McGhie, autor de 31 puntos y una serie de 9 de 16 tiros de tres. Bate el récord de triples anotados por un solo jugador desde más allá de la línea. McGhie tuvo dos socios de envergadura, el azkoitiarra Manex Ansorregi aportó 14 puntos y ocho rebotes, mientras que el ibartarra Gaizka Maiza se fue hasta los ocho puntos, cinco rebotes y siete asistencias.

