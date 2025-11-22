El Inveready GBC coge aire (70-87)

Gran victoria del Inveready Gipuzkoa Basket en el Fernando Martín de Fuenlabrada, 70-87, lo que le hace coger aire, poner fin a la mala ... racha de tres derrotas consecutivas y se va con una sonrisa al parón que habrá el próximo fin de semana. El gran protagonista del choque fue el estadounidense Tyler McGhie, autor de 31 puntos y una serie de 9 de 16 tiros de tres. Bate el récord de triples anotados por un solo jugador desde más allá de la línea. McGhie tuvo dos socios de envergadura, el azkoitiarra Manex Ansorregi aportó 14 puntos y ocho rebotes, mientras que el ibartarra Gaizka Maiza se fue hasta los ocho puntos, cinco rebotes y siete asistencias.

El GBC se escapó en el primer cuarto, precisamente tras tres triples seguidos, dos de McGhie y uno de Maiza y llegó con once puntos de renta al término del primer cuarto, 12-23. El Fuenlabrada pivotaba en ataque sobre la muñeca de Benite y el exGBC Mateo Díaz, pero no conectó ningún triple en ese momento. Sergio García jugó muchos minutos sin un 'cinco' claro, con Korsantia y Ansorregi como interiores pero no perdió la batalla en el rebote. McGhie seguía desatado en el segundo cuarto y dos zarpazos con 11 puntos del estadounidense le esbozaron una sonrisa a los guipuzcoanos, 22-40 (min. 18).

Tras el descanso, un tiro pisando de McGhie y una bandeja de Manex dejaron claro que el equipo guipuzcoano no se iba a relajar y así fue. Tuvo una máxima de 24 puntos, 38-62 con dos tiros libres de Mikel Motos y no pasó apuros en ningún momento. bajaron algo los porcentajes de tiro, el Fuenlabrada, sin nada que perder, arriesgó un poco más pero la diferecnia del equipo de Sergio García nunca fue inferior a los doce tantos. Un último arreón dejó la diferencia en los 17 y le sirve al Gipuzkoa Basket para acercarse a la zona media de la tabla.