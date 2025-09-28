La ilusión no está reñida con la dificultad

El Inveready Gipuzkoa Basket se estrena a lo grande en este curso 2025/26, ante Leyma Coruña, uno de los candidatos claros al ascenso por ... su condición de recién descendido desde la ACB y por haber forjado una plantilla que aúna experiencia, talento, oficio y mucha clase. Será un día muy especial para Sergio García, que se estrenará como entrenador del equipo de su ciudad natal después de haber estado un par de temporadas como técnico ayudante, pero esta vez el de Altza llevará las riendas del equipo desde el banquillo local de Illunbe.

El Amenabar Arena lucirá sus mejores galas para una puesta de largo de alta alcurnia. Quinto curso consecutivo en la Primera FEBdonde el objetivo sigue siendo colarse en los playoff y después soñar con lo más grande.Eso no es otra cosa que el ascenso, dificilísimo si lo miramos desde hoy. Vamos a ver si las jornadas venideras le van dando esperanza al aficionado de que está ante una temporada imborrable. «El objetivo es competir y gustar», comentó García en su rueda de prensa previa al choque. Hay que ganar, jugar bien, competir, tirarse a por todos los balones y que ello repercuta en que cada vez haya menos asientos vacíos en el pabellón.

El club se desgasta las meninges año tras año en cómo hacer que el aspecto de la instalación sea mejor.Como no se puede hacer desaparecer 7.000 asientos, que el equipo gane partidos y contagie de ese espíritu guerrero a la grada puede ser un primer punto de partido. «Un equipo valiente que no mire atrás», dijo el técnico del GBC. Veremos si lo que viene en el guion se puede trasladar a la pista.

Contratiempo en la pintura

El primer contratiempo para el GBC se llama Tanor Ngom. El gigante senegalés de 2,18 no podrá estar en el partido al no encontrarse al 100% y no haber superado las molestias físicas que le han dejado sin jugar ni un minuto durante los encuentros de pretemporada. Mismo caso que para Ignacio Rosa y Gaizka Maiza, aunque el andaluz y el ibarratarra sí que parece que podrán echar una mano, según confesó Sergio García en su rueda de prensa previa.

Con la baja de la torre de Dakar, Giorgi Korsantia deberá actuar minutos en el puesto de pívot, repartiéndose minutos con Javi Nicolau.El georgiano es uno de los fichajes que más impacto pueden tener en la Primera FEB, un jugador que ha promediado dobles figuras en competición europea y que en su primer amistoso, sin entrenar, le hizo 20 puntos al Flamengo brasileño.

Hay ganas de ver las caras nuevas como NachoVarela, Lance Terry, Ondrej Hanzlik o Tyler McGhee y sus prodigiosas muñecas. Falta harán ante un equipazo como el que dirige Carles Marco.Impresiona su batería exterior con dos jugadores que ascendieron con Burgos como Didac Cuevas o el escolta Cremo. A ellos se suma el talento de Jorgensen, el oficio de Pacheco y la calidad de dos jugadores que llegan de la ACB como Jou y Mencía. Por dentro, Ilimane Diop está llamado a ser un referente en la liga y estará acompañado de dos jugadores físicos como Thiam y Macachi.