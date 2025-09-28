Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
La plantilla del Gipuzkoa Basket lanza los balones hacia la cámara en el último entrenamiento antes de su estreno hoy. Lobo Altuna
Primera FEB

La ilusión no está reñida con la dificultad

Gipuzkoa Basket se estrena en casa este curso (17.00) ante el potentísimo Coruña, candidato al ascenso, y Sergio García no podrá contar con Tanor Ngom

Raúl Melero

Raúl Melero

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:21

El Inveready Gipuzkoa Basket se estrena a lo grande en este curso 2025/26, ante Leyma Coruña, uno de los candidatos claros al ascenso por ... su condición de recién descendido desde la ACB y por haber forjado una plantilla que aúna experiencia, talento, oficio y mucha clase. Será un día muy especial para Sergio García, que se estrenará como entrenador del equipo de su ciudad natal después de haber estado un par de temporadas como técnico ayudante, pero esta vez el de Altza llevará las riendas del equipo desde el banquillo local de Illunbe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  2. 2

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  5. 5

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  6. 6 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  7. 7

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun
  8. 8

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»
  9. 9

    La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa
  10. 10

    Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La ilusión no está reñida con la dificultad

La ilusión no está reñida con la dificultad