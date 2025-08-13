El Gipuzkoa Basket presenta su nueva equipación
Los guipuzcoanos Mikel Motos, Aitor Zubizarreta, y Manex Ansorregi han posado con la que será la nueva «piel» del GBC la próxima campaña
Lukas Otaegui
San Sebastián
Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:07
El Gipuzkoa Basket ha anunciado las dos equipaciones que lucirán sus jugadores de cara a la próxima temporada 2025/26. El conjunto ha optado ... este curso por un «diseño renovado» para afrontar lo que será una campaña muy ilusionante para la entidad y sus aficionados.
Tres de los guipuzcoanos que hay en la actual plantilla han sido los encargados de presentar la que será la nueva piel del GBC. El azpeitarra Aitor Zubizarreta, el donostiarra Mikel Motos y el azkoitarra Manex Ansorregi han posado con la indumentaria local y con la visitante. La primera se caracteriza por tener franjas muy anchas de color azul y blanco colocadas en vertical, acompañadas de un pantalón que combina los mismos colores. A su vez, la elástica visitante está formada por un único color azul verdoso que se hace uno con el pantalón.
Junto a la presentación de las equipaciones, el club ha querido dejar un mensaje a sus seguidores antes del comienzo de la competición. «Presentamos nuestra nueva piel. Con un diseño renovado y pensado para darlo todo dentro y fuera del campo, afrontamos con ilusión una nueva temporada. ¡Estamos listos para competir y para que nuestra afición luzca nuestros colores!».
