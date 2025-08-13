Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Motos, Aitor Zubizarreta y Manex Ansorregi, con la primera equipación GBC

El Gipuzkoa Basket presenta su nueva equipación

Los guipuzcoanos Mikel Motos, Aitor Zubizarreta, y Manex Ansorregi han posado con la que será la nueva «piel» del GBC la próxima campaña

Lukas Otaegui

San Sebastián

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:07

El Gipuzkoa Basket ha anunciado las dos equipaciones que lucirán sus jugadores de cara a la próxima temporada 2025/26. El conjunto ha optado ... este curso por un «diseño renovado» para afrontar lo que será una campaña muy ilusionante para la entidad y sus aficionados.

