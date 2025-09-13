Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Baloncesto

Para el Gipuzkoa Basket ocho jugadores son multitud

Buena prueba ante el Flamengo (84-79), donde brilla c y Sergio García tiene que lidiar con cuatro bajas y la lesión de Ondrej Hanzlik

Raúl Melero

Raúl Melero

Sábado, 13 de septiembre 2025, 02:00

Lo que detestan los entrenadores es justo lo que le sucedió este viernes a Sergio García. El Gipuzkoa Basket tuvo que afrontar su segundo ... amistoso de esta pretemporada con cuatro bajas (Maiza, Terry, Rosa y Ngom), todas ellas de carácter leve para medirse al Flamengo brasileño. El resultado, 84-79, fue lo de menos ya que a estas alturas lo que se pide es coger ritmo, saberse los sistemas y reglas defensivas e ir afinando la puntería. Eso sí, el entrenador de Altza tuvo que ir cambiado cada muy poco tiempo a sus jugadores porque solo tuvo una rotación de ocho, que se quedó en siete porque Ondraj Hanzlik tuvo que retirarse por un pinchazo en un gemelo al final del tercer cuarto. de hecho Zubizarreta y Nicolau tuvieron molestias y tras la quinta falta de Korsantia, García tuvo que pedir al entrenador rival que le dejara seguir para no acabar el partido con cuatro jugadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  3. 3 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  4. 4

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  5. 5 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  6. 6 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  7. 7

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  8. 8 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  9. 9 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  10. 10 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Para el Gipuzkoa Basket ocho jugadores son multitud

Para el Gipuzkoa Basket ocho jugadores son multitud