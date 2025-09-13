Para el Gipuzkoa Basket ocho jugadores son multitud

Lo que detestan los entrenadores es justo lo que le sucedió este viernes a Sergio García. El Gipuzkoa Basket tuvo que afrontar su segundo ... amistoso de esta pretemporada con cuatro bajas (Maiza, Terry, Rosa y Ngom), todas ellas de carácter leve para medirse al Flamengo brasileño. El resultado, 84-79, fue lo de menos ya que a estas alturas lo que se pide es coger ritmo, saberse los sistemas y reglas defensivas e ir afinando la puntería. Eso sí, el entrenador de Altza tuvo que ir cambiado cada muy poco tiempo a sus jugadores porque solo tuvo una rotación de ocho, que se quedó en siete porque Ondraj Hanzlik tuvo que retirarse por un pinchazo en un gemelo al final del tercer cuarto. de hecho Zubizarreta y Nicolau tuvieron molestias y tras la quinta falta de Korsantia, García tuvo que pedir al entrenador rival que le dejara seguir para no acabar el partido con cuatro jugadores.

'Zubi' mantuvo al equipo en ataque y el que se llevó buena parte de las miradas y aplausos del público fue Giorgi Korsantia. El internacional con Georgia, recién llegado del Eurobasket, solo completó el entrenamiento de este viernes por la mañana. Por ello los 20 puntos que anotó refrendan lo que se espera de este jugador, que puede ser no un referente en el GBC sino en la liga.

El Flamengo con sus doce jugadores y guiados por el exseleccionador argentino la Oveja Hernández resultaron una buena piedra de toque aunque en varios tramos del choque el GBC estuvo 'ahogado' por la falta de recambio y oxígeno para los jugadores. Sin embargo el triunfo habla muy bien del equipo guipuzcoano.

Nacho Arroyo dirigió con criterio y Hanzlik, hasta la lesión, fue una amenaza exterior. Ansorregi sigue siendo ese jugador que hace de todo y todo bien, a lo que hay que sumar a Nicolau, Motos y Eneko Martínez que estuvieron a gran nivel.

Alemania-Turquía, en la final

Alemania y Turquía jugarán la final del Eurobasket gracias a sus respectivas victorias contra Finlandia por 98-86 y ante Grecia por 68-94. La final, mañana a las 20.00 horas.