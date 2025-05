El GBC quiere un gran fin de fiesta

El Inveready cierra la liga regular este viernes por la noche (21.00 horas) en el Amenabar Arena ante el Ourense con el playoff en ... juego para los guipuzcoanos y orensanos. Mikel Odriozola ha sacado la calculadora, pero las cuentas son claras para al escuadra blanquiazul. Si le gana al cuadro gallego estará en playoff.

Habrá que ver qué ocurre en el partido entre Tizona y Obradorio, para ver si el GBC es octavo o noveno. Incluso perdiendo, el Inveready tiene opciones de colarse en las eliminatorias por el ascenso: si empata solo con Ourense, le valen seis puntos. Si hubiera un triple empate con Tizona y el cuadro gallego, que se daría con la derrota de los burgaleses ante el Obradoiro, les valdría incluso por perder por 30 puntos. Pero Mikel Odriozola, solo desea una cosa para el partido de este viernes. «¿Qué equipo no quiere terminar la temporada regular ganando en casa?», se pregunta el entrenador de Aiete. «Las cuentas las sabemos todos, pero nosotros queremos ganar el partido, el objetivo es ganar el partido».

Ya se palpa que uno de estos partidos de final de temporada evoca a lo que son encuentros de playoff, y se espera una gran entrada en el pabellón donostiarra. «No tengo ninguna duda de que la gente va a ayudarnos y tenemos que valorar que la gente nos ha seguido apoyando durante toda la temporada», certifica Odriozola. «Toda ayuda es bienvenida, y somos conscientes de que les hemos hecho sufrir, ojalá les podamos hacer disfrutar, y que disfruten con nosotros el partido».

El entrenador del Gipuzkoa Basket reflexiona sobre lo que supone disputar un partido para colarse en el playoff de ascenso. «Mirando la clasificación, en la jornada 23 estábamos empatados con el descenso. Diez jornadas después ha cambiado mucho todo», indica el entrenador donostiarra, quien comenta que «si me dices en esa jornada 23 que hubiéramos estado aquí, pues no te lo hubiera creído. Estamos contentos por ello, pero sobre todo sabiendo que eso lo hemos sacado con mucho trabajo y que ahora mismo queremos intentar rematarlo, porque para nosotros, con la temporada que es, sería una gran alegría y un premio importante meternos en el playoff con la dinámica que estamos ahora, pero vamos a tener que remangarnos».

Entre otras cosas porque su rival en la pista, el Ourense, también busca el playoff, aunque deberá ganar por siete o más puntos al GBC. «Va a ser un partido muy duro, como han sido en toda la liga. Creo que Ourense fue uno de los equipos que mejor jugó en principio de temporada y luego estuvo haciendo las cosas muy bien, sacando partidos, pero también tuvieron temas de lesiones que les han ido cambiando las dinámicas, teniendo que reestructurarse todo el rato. Ahora con la incorporación de Charles Barton han conseguido esa estabilidad». Odriozola no tiene reparos en reconocer que «si estuviera en la grada sí miraría lo que hacen los otros equipos (en referencia al partido de Tizona o Cartagena) pero los jugadores y el staff tenemos claro que debemos concentrarnos en ganar, ese es el objetivo».

Asume Odriozola no tener ninguna preferencia por los tres posibles rivales que les pueden tocar. Estudiantes, Betis o Fuenlabrada. «La preferencia es que nos toque alguno, eso sería lo mejor», dice Odriozola. «Sé cómo van los empates, los he sacado, pero no he sacado quién nos toca si nos quedamos en un sitio u otro porque no me interesa». Si eso ocurre, el de mañana no sería el último partido de la temporada en el Amenabar Arena.