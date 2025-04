El GBC da un salto al playoff con fe, trabajo y sudor

Raúl Melero Miércoles, 23 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Se cumplieron varias leyes no escritas en el día de ayer. Que los partidos entre semana no atienden de estados de forma y que ... puede haber sorpresas tremendas, que no es nada fácil ganar dos partidos seguidos en casa –Castelló lo había hecho el viernes pasado ante el Morón– y que el martes no es un buen día para jugar a baloncesto. El Inveready sacó un partido adelante con más corazón, sudor y fe que acierto, un equipo que promediaba más de noventa puntos en sus últimas seis victorias y que se quedó en 70. Simplemente porque las muñecas no son infalibles y contra eso solo queda el corazón y el trabajo. Y Manex Ansorregi, claro. Gigante el azkotiarra con 18 puntos y diez rebotes, que hizo que el GBC se agarrara al choque. Titánico en la pelea, contagiando al resto de lo que había que hacer para ganar.

Fue el clásico partido en el que cada ataque era como pisar cristales, de no cometer errores en un día donde los fallos son tus compañeros de viaje y donde cada rebote y posesión podía ser medio partido. Eso ante un rival inferior por las ausencias de Tate y Okouo que se agarró como pudo al choque porque la vida, la salvación, le iba en ello pero que pecó de bisoño. De eso se pudo aprovechar el GBC que demostró tener más tablas que un barco vikingo en los minutos de la verdad. Un triunfo de kilates en una semana apretadísima que acabará el domingo que viene –ojo que hay partidazo– ante el Burgos (12.30 horas). El 24 de 70 en tiros de campo del GBC explica que no fue un buen día en el tiro y que las diez asistencias no indican que fue un partido redondo. Castelló Maiza (3) Minlend (7), Martínez (4), Menéndez (0) y Ngom (12) -quinteto inicial- Faner (9), Arcos (15), Adala (6), Etxeguren (8) y Stutz (1) T3:7/28 T2:14/35 T1:16/21 REB:37 ASIS:15 PERD:16 ROB:8 FAL:25 VAL:57 65 - 70 Inveready GBC Johnson (10), Smith (15), Motos (1), Ansorregi (18) y Vrankic (5) -quinteto inicial- Zubizarreta (0), Díaz (9), Stürup (0), Martínez (0), Mokran (0), Carralero (2) y Nicolau (10) T3:7/26 T2:17/44 T1:15/21 REB:48 ASIS:10 PERD:14 ROB:12 FAL:19 VAL:82 Comenzó mandando el GBC con Manex, Smith y Vrankic –gris ayer el canadiense– viendo aro lo que le dio para alcanzar la máxima de todo el partido, 9-16 (min. 8). No metía de fuera el Inveready, llegó el primer triple en el minuto 12 obra de Díaz y poco a poco el Castelló se fue acercando con Faner y Etxeguren como jugadores más acertados. En el segundo cuarto el equipo guipuzcoano falló cuatro canastas debajo del aro que luego pasaron factura. Dos triples de Daishon Smith y los tiros libres mantuvieron al GBC en partido, solo anotó once puntos en el tercer acto, y el cuadro castellonense se tiró al partido guiado por Guillem Arcos. El GBC tuvo la virtud de no perder los nervios en un día nefasto en el tiro y leyó perfectamente el choque: iba a tener su opción de llevarse el partido y su calidad le permitió hacerlo. Dejó todo para el postre, para el final. Un 0-7 le puso por delante tras ir seis abajo y las sensaciones fueron otras. Cinco puntos de Xavier Johnson, 58-63 (min. 37) le dieron la oportunidad de ir de mano al final del choque. Un palmeo titánico de Ansorregi a 1:12 del final le dio la vida y un rebote de Nicolau tras fallo en el tiro libre de Smith fueron la rúbrica. El propio escolta y Mateo Díaz cerraron el triunfo desde el tiro libre y el GBC salta hacia el playoff.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión