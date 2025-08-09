Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
Martin Zubimendi, durante el encuentro amistoso ante el Athletic de Bilbao. Reuters

Zubimendi se vuelve a lucir en pretemporada con una gran asistencia ante el Athletic

El pivote del Arsenal ha brindado un exquisito pase de gol a Gyökeres para el primer gol del amistoso ante los vizcaínos

M. C.

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:01

El Emirates Stadium presenció este sábado una de esas acciones que confirman por qué Martin Zubimendi es uno de los fichajes más ilusionantes del verano en la Premier League. El centrocampista donostiarra volvió a brillar en el último amistoso de pretemporada de los 'gunners', firmando una asistencia de calidad marca de la casa en el 3-0 frente al Athletic Club.

En el minuto 34, Zubimendi recibió en la medular, levantó la cabeza y sirvió un centro medido al corazón del área que Viktor Gyökeres, nuevo ariete del Arsenal, cabeceó con fuerza para batir a Unai Simón. Era el primer gol del delantero sueco con la camiseta roja y el Emirates lo celebró con entusiasmo, consciente de que estaba viendo nacer una conexión prometedora.

El Arsenal, que venía de caer ante el Villarreal, mostró una imagen mucho más sólida ante un Athletic que buscó competir pero se vio superado por el ritmo y la precisión local. Apenas dos minutos después del 1-0, Saka amplió la ventaja tras una jugada en la que Gyokeres volvió a participar activamente. Ya en la segunda mitad, Kai Havertz puso la guinda con un contragolpe vertiginoso para cerrar el marcador.

Más allá del resultado, la actuación de Zubimendi volvió a despertar elogios. El exrealista se mostró seguro en la distribución, inteligente en la presión y decisivo cuando se asomó al área rival. Su pase a Gyökeres fue una muestra más de la visión y el temple que ya conocían bien en San Sebastián y que ahora disfrutan en Londres.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un joven tras colisionar con su vehículo contra un autobús en Tolosa
  2. 2 Encuentran sin vida a Cole Henderson, el joven estadounidense desaparecido hace un mes en Ordesa
  3. 3 Detenido un joven en San Sebastián acusado de haber agredido sexualmente a varios menores de edad
  4. 4 Cayetana Guillén Cuervo: «Sufrí una brutal agresión sexual a los seis años a manos de ocho hombres»
  5. 5 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  6. 6 Jokin Altuna califica de «vergonzoso» el material de la final del Ogueta
  7. 7 El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros
  8. 8 El famoso cantante y actor de telenovelas que se rinde a San Sebastián: «Encontré un paraíso en la tierra»
  9. 9

    La Real Sociedad es superior pero empata en el estreno de Caleta-Car y Gonçalo Guedes
  10. 10 Un Topo atropella a una vaca en mitad de la vía y obliga a cortar el servicio entre Zarautz y Orio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zubimendi se vuelve a lucir en pretemporada con una gran asistencia ante el Athletic

Zubimendi se vuelve a lucir en pretemporada con una gran asistencia ante el Athletic