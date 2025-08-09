Zubimendi se vuelve a lucir en pretemporada con una gran asistencia ante el Athletic El pivote del Arsenal ha brindado un exquisito pase de gol a Gyökeres para el primer gol del amistoso ante los vizcaínos

El Emirates Stadium presenció este sábado una de esas acciones que confirman por qué Martin Zubimendi es uno de los fichajes más ilusionantes del verano en la Premier League. El centrocampista donostiarra volvió a brillar en el último amistoso de pretemporada de los 'gunners', firmando una asistencia de calidad marca de la casa en el 3-0 frente al Athletic Club.

En el minuto 34, Zubimendi recibió en la medular, levantó la cabeza y sirvió un centro medido al corazón del área que Viktor Gyökeres, nuevo ariete del Arsenal, cabeceó con fuerza para batir a Unai Simón. Era el primer gol del delantero sueco con la camiseta roja y el Emirates lo celebró con entusiasmo, consciente de que estaba viendo nacer una conexión prometedora.

Martin Zubimendi btw, what a cross! Pemain yang ngga pernah absen dapet pujian semenjak didatengin Arsenal.



Happy for Gyokeres too! pic.twitter.com/UwNRXLjNBF — IDG (@IDGoonerscom) August 9, 2025

El Arsenal, que venía de caer ante el Villarreal, mostró una imagen mucho más sólida ante un Athletic que buscó competir pero se vio superado por el ritmo y la precisión local. Apenas dos minutos después del 1-0, Saka amplió la ventaja tras una jugada en la que Gyokeres volvió a participar activamente. Ya en la segunda mitad, Kai Havertz puso la guinda con un contragolpe vertiginoso para cerrar el marcador.

Más allá del resultado, la actuación de Zubimendi volvió a despertar elogios. El exrealista se mostró seguro en la distribución, inteligente en la presión y decisivo cuando se asomó al área rival. Su pase a Gyökeres fue una muestra más de la visión y el temple que ya conocían bien en San Sebastián y que ahora disfrutan en Londres.