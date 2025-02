Tebas confiesa que empieza a «sentir vergüenza» como madridista El presidente de LaLiga insiste en el calificativo de «club llorón» dirigido al club blanco y carga contra Florentino Pérez por denunciar «teorías de conspiración que no existen»

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 24 de febrero 2025, 12:17 | Actualizado 12:48h.

Javier Tebas, enemigo público de Florentino Pérez, ha elevado en las últimas horas el tono de sus críticas al Real Madrid, al que ha definido como un «club llorón» y del que ha confesado «empezar a sentir vergüenza» por la forma de proceder de su presidente y la guerra que mantiene con el colectivo arbitral. El presidente de LaLiga concedió primero una larga entrevista a The Objective y este lunes compareció en un desayuno informativo de Europa Press.

A juicio del alto dirigente de la patronal del fútbol español, el club blanco está denunciando una «teoría de la conspiración que no existe». «Para mí es llorón porque si gana es que han ganado contra todas las fuerzas del bien y del mal. Si pierde, es que hay una conspiración. Empiezo a sentir vergüenza de lo que yo he vivido como madridista», espetó Tebas.

El mandamás de LaLiga se definió como un «madridista hibernado» y cargó contra Florentino Pérez: «Hasta noviembre de 2023 fue miembro de la junta directiva de la FEF y no dijo nada. No vale ahora el discurso del Madrid. Hicimos una asamblea y su equipo no estuvo con la mayoría de los clubes».

Tebas ironizó sobre la «conspiración» que critica el Madrid: «Todo el mundo está en contra de ellos». A respecto, arremetió de nuevo contra la carta del Real Madrid hablando de «corrupción» en el sistema arbitral: «Que digan que la Liga está adulterada son palabras mayores y lo hemos denunciado ante Competición. Eso hace mucho daño. Hay otro tipo de estrategias detrás del Real Madrid...».

Miembros de Ultras Sur

Tebas entiende que «todas las polémicas hacen daño a la competición» y reconoce que el VAR «ha sufrido una distorsión en todo este tiempo». Por ello, pidió «cambiar» el modelo: «Si lo hacemos, desde el VAR se pitará mejor».

Por otro lado, se refirió a los gritos contra su persona que se escucharon en el Santiago Bernabéu durante el partido de este domingo del Real Madrid ante el Girona. En su opinión, estaba «perfectamente preparado de antemano» y advirtió: «El que manda es la Peña Clásica, dirigida por Carlos Clara, miembros de Ultras Sur. Habrá que dejar de meterse con el Frente Atlético y ver lo que pasa ahí», sorprendió dejando entrever que Florentino no ha expulsado a los radicales del Bernabéu.

Tebas también apuntó contra el presidente del Real Madrid por las acusaciones de «expropiación» y por la Superliga: «Florentino Pérez dice lo mismo que en el año 2021 en El Chiringuito, han pasado cuatro años y LaLiga no está arruinada. Si lo dice alguien que es un gran empresario y con mucha experiencia, la gente se lo cree. Ahora el relato es que Tebas y LaLiga van a expropiar al club. ¿Quién se puede creer esto?».

También se aludió a la situación del Barça. El presidente de LaLiga defendió que la junta directiva que lidera Joan Laporta «tiene que estar siempre ocupada y preocupada por la situación económica» del club porque «viene de unas pérdidas terribles de la época del coronavirus y hay que recuperarse». E insistio en que Dani Olmo no debería de estar inscrito: «Desde agosto había cuatro meses para que el Barça encontrara soluciones. Había tiempo y forma de trabajar, quisieron solucionarlo deprisa y corriendo en tres días. Olmo firmó sus acuerdos sabiendo que en diciembre podía no estar inscrito». Por ello, Tebas concluyó que «no debería acabar la Liga con el Barça».