Santi Denia, durante los Juegos de París 2024. Efe
Fútbol internacional

El Al Shahania SC despide a Santi Denia

El entrenador español ha sido destituido por parte del club catarí tras una mala dinámica de resultados

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:56

La aventura en Catar por parte de Santi Denia ha llegado a su fin. El Al Shahania SC ha destituido al entrenador español, según informa la prensa árabe, tras una mala dinámica de resultados, en donde de trece partidos dirigidos solo ha conseguido tres victorias, además de dos empates y ocho derrotas.

Una situación que ha obligado a la salida de Denia del club catarí. El entrenador español aterrizó en Catar el pasado verano con la intención de cambiar la mala dinámica en la que estaba sumergido el Al Shahania SC, pero lejos de conseguir levantarla, ha ido a peor.

El Al Shahania SC no estaba atrevesando una de sus mejores etapas cuando Denia aterrizó en Catar. El entrenador español se ha visto perjudicado desde el primer momento por esta situación, con unos problemas que le han afectado en el rendimiento de su equipo. El club apenas se reforzó en el pasado mercado de verano para reforzar una plantilla que se había quedado debilitada con la marcha de Alhassan Koroma, uno de los mejores jugadores del equipo.

Denia aterrizó en Catar después de unas buenas etapas al frente de las categorías inferiores de la selección española. Su mayor logro llegó en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se alzó con la medalla de oro. Además, se proclamó campeón de Europa sub-17 en 2017 y en categoría sub-19 en 2019. Épocas marcadas de éxitos que no ha conseguido extender en su desembarco en Catar.

