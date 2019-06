Análisis España se agarra al corto plazo Morata, Sergio Ramos, Jesús Navas y Mario Hermoso celebran un gol. / AFP La selección camina firme hacia la Eurocopa 2020 asentada en veteranos con pasado brillante y rendimiento inmediato mientras espera la explosión de los nuevos valores RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 8 junio 2019, 17:44

«Bendita madurez (la de Santi Cazorla, Sergio Ramos y Jesús Navas) para jugar y ayudarnos. No podemos pensar en lo que va a pasar dentro de un año. Ahora trabajamos para clasificarnos. Ya veremos cuando llegue la Eurocopa. Lógicamente, el rendimiento baja por la edad. Si no, Pelé y Maradona seguirían aún jugando. Creemos que puede haber variantes de cinco o seis jugadores que pueden ir entrando por momentos de forma, y cuando llegue el día de hacer la lista de la Eurocopa, si nos clasificamos, será el momento de escoger a los que creamos que lo pueden hacer mejor». Las frases podrían ser de Luis Enrique, ausente en Islas Feroe por el grave problema familiar que vive desde marzo, pero las realizó Robert Moreno después del triunfo en Torshvan. El asistente del asturiano, que fue uno de los 2,2 millones de españoles que vieron el partido por La 1, viene demostrando estar realmente muy preparado para asumir en público una responsabilidad que no esperaba y tampoco deseaba, pero la necesidad le ha obligado a ello.

Quizá por esa situación que vive Luis Enrique, «un líder que puede parecer autoritario pero lo consensúa todo», según palabras de Robert Moreno, este cuerpo técnico ha asumido que vivir el día a día y pensar a corto plazo es lo más conveniente. «El mundo del fútbol es muy complejo y nunca diremos que somos lo que queremos ser. Esto se trata de jugar bien y ser superior al rival, sin mirar más allá del siguiente partido. Entendemos que a todo el mundo le preocupa el futuro y si se está construyendo algo, pero es complicado cuando te juntas cinco o seis veces al año. Lo que importa es el ahora. Esto va por rendimiento. Valoramos más las sinergías de los jugadores», recordó.

Construit... en el presente

Eso sí, ese 'carpe diem' para aprovechar el momento de forma de cada jugador (el once del Torsvollur tenía varios treintañeros como Ramos, Navas, Cazorla o Aspas) no significa que haya problemas de renovación del grupo de cara al futuro. De hecho, ya han debutado nueve nuevos futbolistas -el último Fabián Ruiz en Torshvan-, siendo la mayoría de ellos muy jóvenes (Brais, Gayà, Ceballos, Jonny, Mario Hermoso y Pau López), a excepción de Sergio Canales y Jaime Mata.

Lars Olsen, seleccionador de Islas Feroe y que fuera capitán de Dinamarca en 1992, quiso destacar el nivel actual de España, al que cree que le perjudicó el momento del partido en el calendario. «España es uno de los mejores equipos del mundo. Es la mejor de nuestro grupo. Era una desventaja para ellos estar fuera de la rutina de trabajo desde hace tres semanas. España juega distinto a Francia o Alemania, pero juegan muy bien al fútbol. Francia es mucho más directa y genera peligro de manera más frontal, pero tratando la pelota España es mejor», apuntó.

Defensas goleadores

El partido fue resuelto con goles de defensas distintos, algo nunca visto en la historia de la selección. De hecho, Ramos -que ya suma 122 victorias con La Roja superando a Casillas, al que está a punto de igualar en internacionalidades-, es el pichichi de esta era con seis goles, anotados en los últimos siete encuentros, ya que es el que más minutos ha jugado con Luis Enrique: 630. «Es un orgullo y una ilusión para seguir», reconoció.

Al capitán le tocará fajarse el lunes más en tareas defensivas dado que Suecia, que en este grupo incorpora de dos jóvenes que no estuvieron en Rusia, tiene delanteros fuertes. «Estoy contento porque el primer gol es una jugada ensayada que teníamos trabajada con Sergio en los entrenamientos ,aunque es verdad que con el balón parado se igualan las cosas y también hay que saber defenderlo. No nos gusta encajar goles de ninguna manera», reconoce Robert Moreno.

El cuerpo técnico no está preocupado porque los delanteros de quedasen sin marcar. «Se les valora por los goles, pero nos fijamos en otras cosas. El trabajo que han hecho fijando los centrales ha sido decisivo para que entrasen los laterales». Las bandas son de lo que mejor funciona y es gracias a aportación de uno de los veteranos, como Jesús Navas, que ya brilló ante Noruega. «Es un orgullo y un privilegio estar aquí. Los que estén, jóvenes o no, debemos dar el máximo de cada uno de nosotros. Es una alegría jugar», dijo el '22' de la selección, que incluso pudo marcar y dedicar su tanto a José Antonio Reyes.

Cazorla, motor a los 34

Moreno destacó la actuación de Cazorla, que acabó como capitán. «Ojalá Santi pueda venir muchos años y nos ayude. Estamos muy contentos con su vuelta. Ha hecho un partido espectacular, y en el caso de un jugador al que le han dicho que no iba a poder jugar otra vez. Hasta Luis nos ha mandado un mensaje felicitándole. Sabemos de su calidad. Lo que ha hecho es de un mérito increíble, después de todo lo que ha pasado».

Cazorla, con Ramos el único del equipo que tiene dos Eurocopas, habló de su vuelta triunfal. «Con estos jugadores es muy fácil jugar, da gusto. Estoy disfrutando muchísimo y el brazalete es un sueño más cumplido, pero lo importante es ayudar. Si estoy es para pelear. Lo importante es aportar al grupo tanto dentro como fuera. Ahora viene Suecia, que será complicado, pero jugamos en casa. Ojalá podamos sumar los tres puntos y mandarle un abrazo enorme al míster».

La alternativa joven al asturiano es Fabián Ruiz, que se estrenó tras ver frenado su sueño hace un mes por la gripe A. «Nos encanta y ha demostrado en el Nápoles que ha quedado segundo en Italia, que tiene desparpajo y calidad. Cualidades que le van a dar mucho a España». El exjugador del Betis, que será una de las piezas clave en la sub-21, destacó: «Este cuerpo técnico ha querido seguir confiando en mí y quiero agradecerles la confianza. Estoy muy contento por el debut. Es un sueño de pequeño. Me he encontrado muy biene. Al lado de estos jugadores es más fácil jugar», dijo emocionado y agradecido.

Cambios en Suecia

Luis Enrique hizo indicaciones durante el partido, a través de un grupo de mensajería que tiene con todo el cuerpo técnico. «Nos ha dicho lo que veía. Íbamos intentando hacer lo que él veía», destacó Moreno. Seguramente el asturiano consensuará con su equipo las novedades que habrá en el once ante Suecia, para el que se esperan muchas. «Es un partido cada tres días. A Sergio le tuvimos que cambiar. Ya lo habíamos hablando antes del partido. Habrá cambios porque los jugadores llegan cargados», explicó el asistente.

Eso sí, evitó confirmar que en la portería no está garantizado el regreso de David de Gea, que ha disputado todos los grandes encuentros en esta etapa pero fue suplente ante Malta e Islas Feroe. «Lo de Kepa puede significar o no. Está todo abierto. No podemos hipotecarnos de por vida con los jugadores. Eso no significa que no vaya a jugar». Lo que sí tiene claro es que «Suecia es el rival no sólo para clasificarnos, sino para quedar primeros». «No podemos concedernos perder ningún partido», insiste.