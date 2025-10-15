Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores de España celebran uno de los goles a Bulgaria. R. García / EFE
Análisis

Los números de una España para soñar con otra era dorada

La selección de Luis de la Fuente, campeona de la Eurocopa y con el mejor porcentaje de victorias, avista el Mundial del próximo año como pasaporte hacia la gloria

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:27

Comenta

Todos los números están con La Roja. A ocho meses para que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dé el pistoletazo de salida, ... la selección española de Luis de la Fuente sigue engrosando unos registros sin parangón, incrementando así el bagaje de una etapa con el riojano en el banquillo que acumula ya dos títulos y tres finales de tres posibles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  3. 3

    La Ertzaintza investiga en Vitoria la financiación de los radicales al hallar 5.600 euros en un coche
  4. 4 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6 El deporte perfecto a partir de los 60, según un estudio de Harvard: no es caminar ni correr
  7. 7 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla
  8. 8

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  9. 9

    Miles de personas se manifiestan en Donostia y en toda Gipuzkoa en apoyo a Palestina
  10. 10 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los números de una España para soñar con otra era dorada

Los números de una España para soñar con otra era dorada