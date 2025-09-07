Victoria solvente del Unión en Urritxe

Un sólido Real Unión arrancó la campaña con un importante triunfo ante un Amorebieta que hace un par de años competía en Segunda División. Un ... tempranero tanto de Unai García decidió un encuentro en el que el conjunto txuribeltz se mostró superior y en el que exhibió hechuras de equipo consistente.

En una categoría inferior, ante un rival también recién descendido, con una plantilla renovada, pero con ilusiones intactas, el plantel dirigido por Ramsés Gil inició el curso con el claro objetivo de regresar cuanto antes a Primera RFEF.

El conjunto irundarra salió con intensidad desde el pitido inicial y se adelantó muy pronto en Urritxe, en el minuto siete. Fue en una recuperación de Tellechea tras un error de Ceballos en su propia área, lo que permitió a Unai García marcar a placer después de recibir el pase atrás de su compañero. Corría el minuto siete de partido. Hasta ese momento el Real Unión se había mostrado superior.

Amorebieta Altamira; Ceballos, Entreca, Odei, Julen Castañeda; Ituarte (Elías, min. 73), Marwane (Mendibe, min. 73); Reka (Asier Sánchez, min. 65), Zorrilla (Hodei Rodríguez, min. 73), Torrico; y Arzalluz (Etxaniz, min. 65). 0 - 1 Real Unión: Tena; Javi Fontán, Hugo, Molina, Mateo; De la Mata (Gaubeka, min. 56), Mecerreyes (Arruti, min. 46); Unai García, Santi Miguélez (Mancisidor, min. 67), Tellechea (Mustapha, min. 81); y Laken Torres (Peru Ruiz, min. 56). Árbitro Mazo Maruri (Comité castellano y leonés). Mostró la cartulina amarilla a los jugadores del Amorebieta Reka, Ituarte, Arzalluz, Julen Castañeda, Entreca y Mendibe, así como al técnico Aitor Zulaika, y a los visitantes De la Mata, Mateo, Peru Ruiz, Mustapha y Molina.

Gol: 0-1 Unai García (min. 7).

Incidencias: Urritxe. 950 espectadores.

La reacción del conjunto azulón llegó diez minutos después, de manera tímida, eso sí. Un centro a balón parado de Arzalluz lo despejó sin complicaciones la zaga del conjunto txuribeltz. El cuadro vizcaíno, acuciado por la necesidad de revertir el 0-1, siguió generando peligro, como un aviso de Zorrilla en un intento desde fuera del área. Poco después llegó la réplica de la escuadra irundarra. Santi Miguélez estrelló en el poste una potente volea desde la frontal del área, en la ocasión más clara del elenco de Ramsés Gil para poder ampliar su ventaja. El ímpetu generado por esa oportunidad dio alas al Real Unión, que dispuso de otra buena opción en las botas de Laken Torres, cuyo disparo, con poco ángulo, se marchó desviado.

Lesión de Mecerreyes

Con más ocasiones y con el marcador a favor, el Real Unión se marchó al descanso transmitiendo solidez y dejando buenas sensaciones en su regreso a la competición, aunque con la mala noticia de la lesión de Mecerreyes, que tuvo que ser sustituido por Arruti.

La segunda mitad no tuvo tanta acción como la primera. La ventaja del conjunto irundarra no corrió peligro gracias a la solidez defensiva de Molina y Hugo, que neutralizaron cualquier intento de aproximación, tanto por bajo como por alto, del conjunto local.

Aitor Zulaika trató de revertir la situación con un triple cambio a falta de un cuarto de hora para el final, pero el único trabajo que tuvo que realizar Tena fue para solventar balones aéreos sin mayor peligro.

El desenlace del encuentro no estuvo exento de polémica, ya que a cinco minutos del final del tiempo reglamentario Etxaniz cayó en el área y la afición local reclamó penalti, pero Mazo Maruri no señaló nada.

El Real Unión suma con este triunfo sus tres primeros puntos de la temporada tras llevarse un derbi vasco marcado por el constante contacto físico en el centro del campo y por la comodidad con y sin balón de los pupilos de Ramsés Gil, que afrontarán su próximo compromiso liguero el domingo en casa ante el Tudelano.