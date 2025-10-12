El Real Unión ha sumado su tercer empate consecutivo en su visita al Ebro, tras un mal partido sin apenas ocasiones de gol durante 95 ... minutos.

El partido ya ha empezado mal para el Real Unión. David Fernández, que estaba en el once inicial, se ha cido de él a última hora y ha tenido que ser reemplazado por Javi Fontán, obligando al técnico a mover de posición a algunos jugadores. El Ebro, a través de un fútbol directo, y con muy poco control, ha sido capaz de llevar el peso, sin poner en apuros a Tena.

La única ocasión local del periodo se produjo al cuarto de hora. El Ebro ha botado un córner, Charlez remató de cabeza y Arruti ha sacado el balón cuando su trayectoria se dirigía entre los tres palos. El bagaje ofensivo del Unión fue pobre y tan solo se puede destacar un remate de cabeza de Tellechea que se ha ido desviado en el minuto 31.

Ebro Mateo; Attipoe, Espi, Javi Hernández, Escolar; Borja Romero (Uche, min. 77), Muñoz; Paki (Usher, min. 65), Novials (Requés, min. 77), Charlez (Kevin Sánchez, min. 88); y Kevin Soeiro (Marc Prat, min. 65). 0 - 0 Real Unión Tena; Javi Fontán, Gaubeka, Hugo, Molina; De la Mata, Arruti; Louakima (Unai García, min. 65), Mecerreyes (Santi Miguélez, min. 65), Tellechea; y Laken Torres (Soroeta, min. 46). Árbitro Ruiz Gómez (Comité riojano). Ha expulsado al jugador local Escolar, por doble amarilla (min. 92). Ha mostrado tarjeta amarilla al local Paki y al visitante Mecerreyes.

Incidencias: La Almozara. 400 espectadores.

Tras el descanso ha habido mejoría, aunque fue mínima. Soroeta ha sustituido a Laken Torres en la punta de ataque txuribeltz. El Real Unión ha tomado la iniciativa del juego y ha buscado el área arlequinada, aunque ha mostrado mucha falta de mordiente y la zaga del Ebro no ha tenido demasiados problemas para mantener su portería a cero. La mejor ocasión ha llegado en el minuto 78, cuando un balón en profundidad de Miguélez sobre Soroeta ha sido enviado a córner por un defensor, cuando el delantero se disponía a encarar a Mateo dentro del área. Sin embargo, la oportunidad más clara del segundo periodo ha vuelto a ser del conjunto zaragozano. En el minuto 88, una volea de Escolar desde fuera del área se ha estrellado en el larguero de la portería de Tena. Poco después, el lateral ha visto su segunda tarjeta amarilla por cortar un pase con la mano y ha sido expulsado. En los minutos finales, con un jugador más sobre el campo, el Real Unión ha buscado el gol de la victoria, pero se ha mostrado impotente. Empate justo.