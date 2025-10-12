Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Ramsés Gil hace una indicación en otro partido. J. M LÓPEZ

Ebro 0 - Real Unión 0

El Unión no ofrece nada en ataque y empata

Ha podido perder en el minuto 88 cuando una volea de un jugador del Ebro se ha estrellado en el larguero de la portería de Tena

Isaac Palacín

Zaragoza

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El Real Unión ha sumado su tercer empate consecutivo en su visita al Ebro, tras un mal partido sin apenas ocasiones de gol durante 95 ... minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  4. 4

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  7. 7

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  8. 8 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  9. 9 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  10. 10 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Unión no ofrece nada en ataque y empata

El Unión no ofrece nada en ataque y empata