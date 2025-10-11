El Real Unión quiere mantener su condición de invicto con un triunfo

La sexta jornada de la liga de 2ª RFEF va a llevar al Real Unión hasta Zaragoza, en concreto hasta el barrio de La ... Almazara para medirse con el CD Ebro hoy a las 17.00 horas, atendiendo a la petición del cuadro local que solicitó retrasar media hora el horario inicialmente previsto.

«Vamos a un sitio difícil», aseguraba ayer el técnico txuribeltz, Ramsés Gil. Les espera allí «un equipo que corre muchísimo, muy fuerte en intensidad, que busca duelos y trabaja muy bien en ese escenario en el que van a querer jugar el partido». Su equipo acude tras una buena semana de entrenamientos con todo el mundo dispuesto salvo el lesionado de larga duración, Peru Ruiz.

Los irundarras llegan con nueve puntos, empatados en la quinta plaza con Sestao River y SD Logroñés. Son los tres equipos que se mantienen invictos en la liga. «Más allá de lo testimonial, la posición en la tabla no dice mucho en una liga tan igualada y con tan pocas jornadas jugadas porque dos resultados pueden cambiar las cosas en poco tiempo», indicaba Ramsés, que sí valoraba, sin embargo, el hecho de permanecer imbatidos. «Cuando encadenas buenos resultados, la moral sube y el hecho de no perder nos agrada a todos. No es que sea trascendente, pero cuanto más tiempo nos mantengamos invictos mejores sensaciones nos dejará».

Eibar B y Beasain

Media hora antes que los txuribeltz entrará en juego esta jornada el Eibar B, que recibe en Areitio a una SD Ejea que cuenta con un punto más que los armeros en su casillero. El encargado de cerrar la jornada será el Beasain, visitando una plaza complicada en la búsqueda del primer triunfo del curso. Los vagoneros viajan hasta las Gaunas para medirse a partir de las 18.00 a la UD Logroñés.