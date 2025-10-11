Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ramsés Gil hace una indicación en el banquillo de Gal. J. M LÓPEZ

El Real Unión quiere mantener su condición de invicto con un triunfo

El conjunto irundarra, que acumula dos empates consecutivos, tratará de volver a la senda de la victoria en su visita al Ebro

I. Morondo / E. Prieto

Irun

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La sexta jornada de la liga de 2ª RFEF va a llevar al Real Unión hasta Zaragoza, en concreto hasta el barrio de La ... Almazara para medirse con el CD Ebro hoy a las 17.00 horas, atendiendo a la petición del cuadro local que solicitó retrasar media hora el horario inicialmente previsto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  3. 3

    La opositora venezolana María Corina Machado recibe el Nobel de la Paz en la clandestinidad
  4. 4 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  5. 5

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  6. 6 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  7. 7

    Beasain estrenará la primera plaza diseñada para combatir la soledad no deseada
  8. 8

    Operación contra la explotación sexual en Donostia: cinco mujeres liberadas y tres detenidos
  9. 9 Fallece a los 97 años el escritor y periodista Santiago Aizarna
  10. 10 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Real Unión quiere mantener su condición de invicto con un triunfo

El Real Unión quiere mantener su condición de invicto con un triunfo