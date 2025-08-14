El Real Unión se queda fuera de la Copa Federación tras caer en la prórroga en Sestao
Los irundarras no lograron concretar ninguna de sus ocasiones y a los vizcaínos les bastó un tiro de Gomeza que rebotó en un defensa
Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00
No fue el debut oficial que el Real Unión quería para empezar la nueva temporada. Su camino en la Copa Federación se truncó a ... las primeras de cambio tras caer en Las Llanas. Fue en la prórroga y con un gol de evidente infortunio, pero la realidad es que la andadura copera txuribeltz terminó nada más haber empezado.
El partido llegaba pronto en términos de preparación y de confección de plantilla, a la que aún le faltan componentes por llegar. De hecho, cuatro jugadores del filial completaron la convocatoria y aunque ninguno de ellos jugó de inicio, Muhammad y Palenzuela tuvieron minutos. Salieron ambos para revolucionar un partido que empezó gris, con poco juego en las áreas y apenas una ocasión por equipo antes del descanso. Alguna más se apuntaron los irundarras en la reanudación, pero ni Miguélez ni Peru Ruiz ni Muhammad consiguieron convertir y el único balón que llegó hasta las mallas locales no sólo se anuló sino que le costó la amarilla a Soroeta por haber usado la mano en el remate.
El 0-0 al final de los 90 llevó a verdinegros y txuribeltz a la prórroga y al poco de comenzarla Gomeza anotó para el Sestao River el gol que iba a acabar decidiendo esta eliminatoria a partido único. Su chut no era tan peligroso hasta que rebotó en un defensa y lo hizo inalcanzable para el meta Lander Emery. Los intentos por igualar de los de Ramsés Gil en los casi 20 minutos que se jugaron después fueron en balde. Los vizcainos cerraron cada vía de acceso a su área y apenas permitió acercamientos a los dominios de su guardameta Iru.
El Real Unión empezó con Lander Emery; Miguélez, Molina, Fontán, Álvaro Mateo; David Fernández, Arruti, De la Mata; Tellechea, Unai García y Peur Ruiz. También jugaron Mustapha Muhammad, Palenzuela, Soroeta y Louakima.
