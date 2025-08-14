Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Unai García ayer en Sestao. B. Duarte

El Real Unión se queda fuera de la Copa Federación tras caer en la prórroga en Sestao

Los irundarras no lograron concretar ninguna de sus ocasiones y a los vizcaínos les bastó un tiro de Gomeza que rebotó en un defensa

Iñigo Morondo

Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00

No fue el debut oficial que el Real Unión quería para empezar la nueva temporada. Su camino en la Copa Federación se truncó a ... las primeras de cambio tras caer en Las Llanas. Fue en la prórroga y con un gol de evidente infortunio, pero la realidad es que la andadura copera txuribeltz terminó nada más haber empezado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

